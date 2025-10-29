Europlac verleiht Hotel Berghof in St. Johann im Pongau exklusiven Charme

Verarbeitet wurden unter anderem Furniere aus Eiche astig, Balkeneiche in Steingrau und Sandbeige sowie Räuchereiche und RILLO Räuchereiche – Materialien, die Natürlichkeit und Charakter vereinen.

Die Innenarchitekten von köck+bachler aus dem österreichischen Fieberbrunn setzten auf ein harmonisches Zusammenspiel aus alpinem Stil und modernem Design. Für die präzise Umsetzung wiederum sorgten die Tischlereien Unterkofler aus Großarl und Salzburger aus Kramsach, ebenfalls aus Österreich. Ob in den neuen Luxussuiten, dem Rooftop Spa mit Infinity Pool oder dem Gourmetrestaurant: Das natürliche Furnier von europlac verleiht jedem Raum eine unverwechselbare Handschrift.

„Mit diesem Projekt unterstreicht unser Unternehmen einmal mehr seine Kompetenz unter anderem für die Ausstattung exklusiver Hotelobjekte – wo Ästhetik, Qualität und Nachhaltigkeit auf höchstem Niveau gefragt sind“ , so europlac-Geschäftsführerin Marina Röhr.

Dem kann Dirk-Uwe Klaas, Geschäftsführer der Initiative Furnier + Natur (IFN), nur zustimmen: „Das Projekt zeigt eindrucksvoll, wie feines Furnier nicht nur durch seine edle Optik und angenehme Haptik überzeugt, sondern auch Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit setzt. Solche Anwendungen im Hotelbereich sind wegweisend für verantwortungsvolle und zeitgemäße Innenarchitektur.“

Furnier, wohin das Auge blickt: Dank des edlen Naturmaterials erstrahlt das Hotel Berghof in St. Johann im Pongau in zeitgemäßem Glanz

Quelle: IFN Furnier/Fotos: europlac