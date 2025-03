Hotel „Fernblick“ im Montafon mit bestem Furnier von Grund auf neu gestaltet

Der Deckenbereich des Hotels Fernblick erstrahlt dank des europlac-Werkstoffs in neuem, edlem Glanz. Foto: Hotel Fernblick Montafon, Christoph Schöch

Zum Einsatz kamen bei dem Projekt – in dem in malerischer Atmosphäre gelegenen, mehr als 100 Jahre alten Domizil – der europlac-Werkstoff „Varioplex“ aus Räuchereiche sowie hochwertige Wand- und Möbelverkleidungen aus Balkeneiche in Steingrau.

„Das ästhetische und funktionale Highlight bildet die Deckengestaltung des Hotelrestaurants Horizont. Die wellenförmigen Paneele aus geräuchertem Eichenholz fügen sich nahtlos in die sanften Erdtöne und goldenen Designelemente des Innenraums ein und unterstützen akustisch den Charakter dieses Rückzugsortes“ , erklärt europlac-Geschäftsführerin Marina Röhr und führt weiter aus: „Die Restaurantbesucher können jetzt das Panorama der Montafoner Bergwelt umgeben von der besonderen Aura echten Holzes genießen – ein magisches Ambiente für ein unvergessliches Dinner.“

Echtholzfurnierte Wohlfühlatmosphäre in Eiche steingrau. Foto: Hotel Fernblick Montafon, Christoph Schöch

Der zweite Teil der Umbaumaßnahmen betraf die Verarbeitung des Echtholzfurniers in steingrauer Balkeneiche für Wand- und Möbelverkleidungen in den Bar- und Gastronomiebereichen sowie den neu gestalteten Hotelzimmern. „Mit einer speziellen Methode zur Durchfärbung der Furniere konnte eine einheitliche Farbgebung erreicht werden, die durch konventionelle Techniken wie Beizen nicht möglich gewesen wäre. Zusätzlich wurden die Risse und Äste der Balkeneiche bereits werkseitig schwarz vorgespachtelt“, so Röhr.

Für verschiedene Einsatzbereiche sei die jeweils passende Trägerplatte aus der Produktpalette von europlac zum Einsatz gekommen. „Das Ergebnis ist ein Interieur von zeitloser Ästhetik, das Komfort und Stil harmonisch vereint. Die steingrauen Holzoberflächen verleihen den Räumen eine beruhigende und elegante Ausstrahlung. Die fein abgestimmte Maserung und das sanfte Grau schaffen eine wohltuende Atmosphäre, die den exklusiven Wellness-Anspruch des Hauses eindrucksvoll widerspiegelt“, so die Unternehmerin.

Dazu IFN-Geschäftsführer Dirk-Uwe Klass abschließend: „Umweltbewusst und modern – eine derartige Verbindung von Natur und Eleganz schafft nur der Werkstoff Furnier in hervorragender Weise.“

Die wellenförmige Deckenverkleidung beweist, wie flexibel Furnier eingesetzt werden kann. Foto: europlac

Weitere Infos zum Thema Furnier unter www.furnier.de oder www.furniergeschichten.de

Quelle: IFN Furnier