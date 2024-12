Für ein Fest mit der Natur: Advents- und Weihnachtsdeko aus Furnier

„Das ist ein toller Trend, um einen kleinen Beitrag gegen den Klimawandel zu leisten“ , sagt Ursula Geismann, Geschäftsführerin der Initiative Furnier + Natur (IFN) „denn die ökologisch attraktive Verwendung von Furnier verursacht darüber hinaus keine Umweltschäden und keinen unnötigen Ressourcenverbrauch“.

Holzprodukte sorgen im Winter und zur Weihnachtszeit seit jeher für Gemütlichkeit in Haus und Wohnung und steigen auch wegen ihrer inzwischen großen Angebotsvielfalt wieder auf der Beliebtheitsskala nach oben. Weihnachtliche Unikate aus biegsamem, wenige Millimeter dickem Furnier gibt es in den unterschiedlichsten Farben und Formen: Nikolaus, Weihnachtsmann, Rentier- und andere Tierfiguren, Schlitten, kleine und große Engel, Tannenbäume, Schneemänner und Sterne und noch vieles mehr. Die Auswahl an Advents- und Weihnachtsdeko aus Furnier ist selbst für den Weihnachtsbaum schier grenzenlos. Die Motive auf den kunstvoll gefertigten Stücken werden dabei zum Beispiel gelasert oder auch aufgedruckt. Das natürliche und nachhaltig gewonnene Furnier bildet die perfekte und vor allem zeitlose Ergänzung zum Adventskranz, zum Weihnachtsbaum, zur im Kerzenlicht funkelnden Weihnachts-Pyramide und schließlich auch zu den geschnitzten Figuren der Weihnachtskrippe. Die Deko aus Furnier kann bei entsprechender Aufbewahrung mehrere Jahre verwendet werden und ist dann doch einmal die Zeit für etwas Neues gekommen, kann man den Schmuck besonders umweltschonend entsorgen. Auch im Internet gibt es inzwischen viele geschmackvolle weihnachtliche Furnierprodukte. Aber Vorsicht: Es gibt auch Produkte die zwar aussehen wie Holz, aber doch keines sind. Daher sollte die Kundschaft unbedingt darauf achten, dass es sich auch tatsächlich um echtes Holz handelt.

