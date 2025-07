Aktuelles Projekt von europlac: Sky Lounge „Wolke 7“ bei Großarl

„Nicht nur optisch ein wunderschöner Ort – sondern akustisch ein Juwel “, betont europlac-Geschäftsführerin Marina Röhr. Die mit viel Gespür für Raumwirkung gestaltete Lounge setzt auf das Akustikplattensystem „INOIS® TS vario“, das durch die variable Anordnung von Lamellen in Breite und Abstand neue Standards in Ästhetik und Raumkomfort definiert. Gekonnt verarbeitet wurden die schallabsorbierenden Elemente von der Tischlerei Unterkofler, einem regionalen Betrieb aus Großarl. „Das Ergebnis kann sich sehen – und vor allem hören – lassen“, so Röhr weiter. „Dank des verwendeten Furniers, das die natürliche Schönheit des Holzes perfekt zur Geltung bringt, entstand ein modernes Alpendesign mit exzellenter Raumakustik.“

Auch der Geschäftsführer der Initiative Furnier + Natur (IFN), Dirk-Uwe Klaas, zeigt sich begeistert: „Mit hochwertigen Schallabsorptionselementen ist heute besonders in stark frequentierten Bereichen viel gewonnen. Und nachhaltig gewonnenes Furnier bringt das Ganze optisch in die Oberliga.“

Die variablen Akustikplatten….

…passen dank des schönen Lärche-Furniers….

…perfekt zum Ambiente der Sky Lounge

Weitere Informationen finden Sie unter www.furnier.de und unter www.furniergeschichten.de

Quelle: IFN Furnier/Fotos: Gerd Eder