BLANCO gewinnt German Brand Award 2025 für seinen neuen Markenauftritt

Die BLANCO Gruppe, Pionier ganzheitlicher Systeme für den Küchenwasserplatz, ist mit dem renommierten German Brand Award für ihren umfassenden Marken-Relaunch in der Kategorie „Excellence in Brand Strategy and Creation Brand Design – Corporate Brand“ ausgezeichnet worden.

Die internationale Jury zeigte sich überzeugt: „Mit einem prägnanten Fokus auf den zentralen Arbeitsbereich in der Küche gelingt es der Marke, sich klar vom Wettbewerb abzuheben. Die harmonische Kombination aus reduzierten Designelementen, markanter Typografie und puristischer Bildsprache unterstreicht den Premiumanspruch von BLANCO. Die mutige Farbpalette und zeitgemäße Visualisierungen schaffen eine ästhetisch und funktional überzeugende Markenerfahrung, die sowohl emotional als auch strategisch nachhaltig wirkt.“

Dass BLANCO im Jahr des 100-jährigen Bestehens sein Markenprofil schärft, hat gute Gründe, so BLANCO CEO Frank Gfrörer: „Wir stehen wie kein anderes Unternehmen für die ganzheitliche Systemlösung am Küchenwasserplatz. Mit unserer BLANCO UNIT als aufeinander abgestimmten Angebot aus Armatur, Wassersystem, Becken und Unterschrankorganisation werten wir den Wasserplatz als Herzstück der Küche auf und schaffen für unsere Kunden sowie für Konsumentinnen und Konsumenten echten Mehrwert – funktional und emotional. Das bringen wir mit der neuen Markenidentität aufmerksamkeitsstark zum Ausdruck. Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung“, so Gfrörer.

Daniela Römgens, Vice President für Global Brand Marketing, ergänzt: „Wir haben mit unserer neuen Markenidentität bewusst mit klassischen Branchencodes gebrochen. Gleichzeitig machen wir die Vorteile unserer ganzheitlichen Lösungen für den Wasserplatz sichtbarer und unterstreichen die Wertigkeit unseres Angebots. Handel und Konsumentinnen und Konsumenten profitieren von einer aufmerksamkeitsstarken und konsistenten Markenerfahrung – ob online, in Printmedien, im Shop oder im Küchenstudio. Ich freue mich sehr, dass wir für unseren Mut, bewährte Pfade zu verlassen, belohnt wurden.“

BLANCO rollt die neue Markenidentität derzeit global an sämtlichen digitalen und analogen Touchpoints aus – vom Webauftritt über Produkt-Kataloge bis hin zu Anzeigen und POS-Materialien wie Displays oder Aufstellern für die Küchen-Ausstellungen der Handelspartner.

Weitere Informationen finden Sie unter www.blanco.com

Quelle: BLANCO