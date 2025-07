Austausch, Business, Trends und Inspirationen – der perfekte Mix macht die area30 so erfolgreich

Der komplett neu aufgestellten Sondershow innovation area kommt dabei eine ganz besondere Bedeutung zu, denn sie ist der Anziehungspunkt der eng vernetzten Küchen-Community und Heimat der stage – der mit Spannung erwarteten Key-Notes und Talks. In Verbindung mit den zahlreich gebotenen Services bleibt die area30 das bestbesuchte Messezentrum mit den meisten Ausstellern und Marken auch im Küchenherbst 2025.



Die einzigartige Position dieser Fachmesse führt konsequenterweise dazu, dass zahlreiche großartige Unternehmen und Marken sich als echte Stammaussteller verstehen. Wie für Kevin Göbel, Geschäftsführer und Gesellschafter von Systemceram verlauten lässt: „Es zeigt sich jedes Jahr aufs Neue, welche Relevanz die area30 für die Branche hat. Für uns ist sie die wichtigste Messe im Jahr. Wir treffen unsere Bestandskunden und können neue Geschäftskontakte generieren. Was uns besonders gut gefällt, ist die Konzentration der area30 auf die Küchenbranche, wertvolle Kontakte und das Netzwerken, aber auch die gute Stimmung…“

Auch bei Firmen wie ASK, AKP, Amica, Avitana, Berbel, Caso, Cyncly, Dinger Stone, E-Opus, Falmec, Garantiemax, Grohe, Gräbert, Hansgrohe, Horst Vogt, Hotrega, Just Naturstein, Küchenatlas, Küchentreff, Meisterdesk, Midea, Naber, Naturstein Risse, Novy, Oranier, Plasmamade, Quooker, Samsung, Schock, SHD, Strasser, Swisscave, Villeroy & Boch oder Tebü sprechen wir oft über Partnerschaften zur area30, die seit vielen Jahren Bestand haben. Diese Unternehmen schätzen das stetig weiterentwickelte Konzept von Veranstalter Trendfairs GmbH (Fürth) sowie die weitfassende Ideen- und Innovationsplattform für ihre erfolgreichen Geschäfte langjährig zu nutzen.

Dieses Vertrauensverhältnis bringt Nikolaus Fleischhacker, CEO von Oranier, kurz und knapp wie folgt aus den Punkt: „Seit dem ersten Tag setzen wir auf die Teilnahme an der area30. Für uns ist diese Ordermesse ein wichtiger und zentraler Termin im Kalender, an dem wir unsere Neuheiten präsentieren und unsere Handelspartner treffen. Wir schätzen den September-Termin in Löhne als Branchentreffpunkt der Küchentechnik und freuen uns jedes Jahr aufs Neue drauf!“

Die area30 zieht auf der anderen Seite Jahr für Jahr attraktive Neuaussteller an: Für diesen Herbst haben ihre Teilnahme beispielsweise die Unternehmen by Jacobsen, Caesarstone, Caressi, Häfele, Laminam, RMT Soft oder Templer Naturstein angekündigt. Denn nicht nur in ‚ruhigem (geschäftlichem) Fahrwasser‘, sondern gerade in wirtschaftlich wie gesellschaftlich recht herausfordernden Zeiten gibt diese Fachmesse der gesamten Küchen-Community verlässlich Orientierung bei sich abzeichnenden Entwicklungen und gilt zu Recht als der ideale Platz für hochwertiges Networking.

Ein entscheidender Punkt für Aussteller und Fachbesucher, um für sechs Tage einhundert Prozent B2B ins Messegelände an der Lübbecker Straße in Löhne zu kommen, sind die seit über einem Jahrzehnt nach den Wünschen der Messegäste entwickelten und perfektionierten Services. Perfektion ist dabei der Anspruch des Teams Trendfairs für konzentrierte Gespräche und Geschäfte in professioneller Wohlfühlatmosphäre. Der einfache Online-Check-in, der für einen schnellen Messe-Eintritt sorgt, hilfreich unterstützende Hostessen sowie der kostenfreie Shuttle-Service, der zwischen dem Parkplatz Albert-Schweitzer-Straße und dem Messeeingang pendelt, machen gemeinsam mit angebotenen Kulinaria die area30 zum ‚place to be‘.

Im Mittelpunkt der Messe stehen die Präsentationen aller Aussteller

Diese werden gekonnt ergänzt und bereichert durch die innovation area unter Regie des Veranstalters. Unternehmen wie z.B. Bora und MCR nutzen diese Sondershow als zusätzlichen Touchpoint im Küchenherbst. Die stage wird 2025 wiederum im Fokus stehen, wo Persönlichkeiten wie Katrin de Louw, Yvonne Zahn, Markus Schomaker, Ralph Steffens und andere mehr ihren großartigen Auftritt mit stets begeisterten Zuhörern feiern werden. Schwerpunkte werden die Themen KI/AI, das Erlebnis am ‚point of sale‘, wirtschaftliche Faktoren für den Handel sowie Digitalisierung im Handwerk, Materialkombinationen & Designtrends oder Planen & Gestalten sein. Gerade die letztgenannten machen die wachsende Bedeutung von Schreinern bzw. Tischlern mit Schwerpunkt Küche in und für die Branche deutlich. Trendfairs rückt folglich diese Zielgruppe in diesem Jahr besonders in den Fokus der Ansprache.

Nicht minder spannend für Aussteller wie Besucher sind die mit der area30 verknüpften Kooperationen. Erneut dabei sind Studierende und Lehrkräfte der Möbelfachschule Köln mit dem Format „MöFa goes Küchenherbst“, die an zwei Tagen die Fachmesse ebenso besuchen wie weitere Akteure der Küchenmeile. Geplant ist weiterhin ein Besuch wichtiger Vertreter der NKBA (National Kitchen & Bath Association; Bethlehem in Pennsylvania / USA). Der US-amerikanische Verband wird dabei über seinen Heimatmarkt referieren, der mit rund 235 Milliarden Dollar Umsatzvolumen (inklusive Boden und Wand) sicher für viele Messebeteiligte sehr interessant sein dürfte.

Die MöFa wird wieder die area30 besuchen

Global Player Samsung ist selbstverständlich bereits seit langer Zeit in den USA präsent. Besonders erfreulich ist aber das Kompliment, welches Diana Diefenbach (Senior Manager Technical Product Management and Communication bei Samsung Electronics Hausgeräte) an Trendfairs und den deutschen Markt macht: „Für Samsung ist die area30 das absolute Jahreshighlight im Hausgeräte-Bereich: Sie ist der perfekte Ort, um unsere Zielgruppe aus dem Fachhandel sowie unsere geschätzten Partner unter einem Dach zusammenzubringen und unsere neuesten Einbau-Produkte und AI-Lösungen zu präsentieren. Besonders wertvoll ist der Austausch zu den neuesten Trends und Herausforderungen aus dem Küchen- und Möbelkosmos – diese Möglichkeit schätzen wir auf der area30 sehr!“

Alle Infos und die komplette Ausstellerübersicht finden Sie ab sofort auf:

area30 Ausstellerliste (tagesaktuell)

area30 Informationen

Daten & Fakten

Produktgruppen

Abfallsysteme, Accessoires, Akustik, Arbeitsplatten, Armaturen, Badmöbel, Bänke, Dienstleistungen, Dunstabzüge, Elektrohausgeräte, Esszimmermöbel, Fachpresse, Hauswirtschaftsraum, Innenausbau, Institutionen / Verbände, Kooperationspartner, Küchenmöbel, Licht, Medien und Verlage, Möbel, Nischenrückwände, Outdoorküchen, Outdoormöbel, Smart Home, Software / IT, Spülen, Stühle, Tische, Zubehör, Zulieferer

Termin

20. bis 25. September 2025

Weitere Informationen finden Sie unter www.area-30.de

