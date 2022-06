spoga+gafa 2022: Zurück mit starkem Auftritt

Rund 25.000 Besucher aus 112 Ländern kamen nach Köln, um die Neuheiten und Innovationen von ca. 1.000 Ausstellern aus 52 Ländern live zu erleben. Die erste spoga+gafa ohne parallellaufende spoga horse und zum neuen Termin im Juni hat sich somit nach drei Jahren erfolgreich zurückgemeldet.

Unter Berücksichtigung der Zurückhaltung asiatischer Hersteller, erreichte die spoga+gafa 2022 ausstellerseitig Vorkrisenniveau. Honoriert wurde das von Top-Entscheidern, von denen viele ihren Weg nach Köln fanden. Gewohnt stark durch Händler und Einkäufer vertreten waren die europäischen Kernmärkte Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande und Spanien. Interkontinental wurden Australien, Neuseeland, Israel, Kanada, UK und die USA ausgezeichnet repräsentiert. Der Auslandsteil der Besucher stieg auf 67 Prozent (2019: 65%).

„Die Qualität und Internationalität der Besucher ist herausragend. Das spiegeln uns die Aussteller im Gespräch immer wieder. Wir haben die letzten 2,5 Jahre genutzt, die spoga+gafa weiterzuentwickeln und freuen uns, hier die ersten Erfolge live zu erleben. Mit der 365-Tage-Plattform, die wir in den letzten Wochen auf den Weg gebracht haben, wird die spoga+gafa zukünftig auch unterjährig starker Begleiter der Grünen Branche sein“, so Oliver Frese, Geschäftsführer Koelnmesse GmbH.

Nachhaltigkeit im Fokus



Das diesjährige Fokusthema „Nachhaltige Gärten“ war wie erwartet omnipräsent in den Hallen: Segmentübergreifend standen langlebige, wiederverwertbare und ressourcenschonende Materialien im Vordergrund sowie der effiziente Einsatz von Energie und Wasser im Garten. Die spoga+gafa 2022 erfüllt damit erneut ihren Anspruch als Themenplattform und Signalgeberin für die Grüne Branche.

Und so zeigte sich auch der Industrieverband Garten e.V. (IVG), ideeller Träger der spoga+gafa, zufrieden mit dem Messeergebnis: „Wir freuen uns, dass endlich wieder Messe ist. Der persönliche Kontakt hat uns sehr gefehlt und es hat gutgetan, wieder Hände schütteln zu können. Es mögen etwas weniger Besucher hier gewesen sein als vor der Pandemie üblich, aber die Qualität der Besucher stimmt. Das ist das Entscheidende“, bekräftigte Anna Hackstein, Geschäftsführerin des IVG.

Blick nach vorn

Nach der Messe in Köln erfolgt nun noch eine Premiere: Am 27. Juni startet die Aftershow auf der neuen digitalen Plattform der spoga+gafa – mit Live-Interviews, Mitschnitten der Bühnen sowie digitalen Events der Aussteller. Nahtlos kann auch nach Messeschluss über die App weiter Networking betrieben werden. In Kürze geht die 365-Tage-Plattform der spoga+gafa live und lädt schon am 8. September zum digitalen Deep Dive „BBQ“ ein. Und schon jetzt wächst die Vorfreude auf 2023: Gäste des Global DIY Summit in Berlin, der dort vom 14.-16. Juni 2023 stattfindet, können im Übrigen jetzt ihre direkte Weiterreise nach Köln einplanen. Denn die spoga+gafa 2023 findet vom 18.-20. Juni 2023 statt.

Stimmen der Aussteller

Bestway Europe

“After two years of stop, it has been a great pleasure to come back to spoga+gafa fair. Thanks to our local presence in all European countries, we have been able to keep close contact with all our customers in the recent years, however this is the first international fair which has occurred for our industry since 2019. The attendance and the reply to our invitation have been warmly accepted. We consider ourselves satisfied both for the affluency and the timing of the fair. Indeed, June is an important month for monitoring the sell out and introducing our brand-new products for 2023 summer season. We are grateful to our trusted customers and all the new contacts who have decided to visit us and see our 390 square meters booth with our new collection.

– Simone Zesi, Chief Executive Officer

CAPI Europe

“It was a special show after 2,5 years, with a good atmosphere. The quantity might be less, but I don’t care: It’s about quality, and the quality is very high. All the top customers in the world were here, so it was very good show for us.”

– Toine van de Ven, Managing Director

elho

“We were happy to inspire and meet our customers in person again at our green stand. It is great to be back and have the opportunity to share our sustainability journey and present our 2023 innovations to our customer and prospects.”

– Olaf Elderenbosch, Chief Executive Officer

G. WURM

„Als Erstaussteller auf der spoga+gafa haben wir uns sehr auf die Veranstaltung gefreut und deutlich positive Resonanz bekommen, insbesondere in Kombination mit den anderen EVL-Mitgliedern hier vor Ort. Wir selbst sind mit dem Stand ebenfalls positiv aufgefallen. Wir waren extrem überrascht über den hohen Export-Anteil. Wir konnten viele Kunden von außerhalb der DACH-Region gewinnen sowie potentielle hochkarätige Kunden kennenlernen.“

– Philip Wurm, Geschäftsführer

IKONO

„Wir sind sehr zufrieden mit der Messe. Es ist das erste Mal für uns, dass wir ausgestellt haben. Wir sind ein internationaler Händler und gerade international haben wir gute Kontakte geknüpft, genau was wir erwartet haben. Von daher kommen wir gern wieder.“

– Olaf Kramm, Chief Executive Officer

HÖRMANN

„Wir als HÖRMANN sind mit dem Verlauf der spoga gafa sehr zufrieden. Wir haben an unserem Stand durchweg eine „volle Hütte“ gehabt und das schon ab Sonntag. Wir haben viele interessante neue Geschäftskontakte knüpfen können und konnten unsere Produkte, die ihm höher wertigen Bereich liegen, auf der Messe optimal dem für uns neuen Markt präsentieren.

– Sebastian Fischer, Verkaufsleiter HÖRMANN

SEVERIN

„Für uns war das eine großartige Messe. Wir waren zum ersten Mal hier in der BBQ Halle und damit genau am richtigen Ort, um unser neues Produkt, den Sevo Smart Control GTS zu präsentieren. Wir hatten viele qualifizierteKontakte und freuen uns deshalb schon jetzt auf die nächste Messe.”

– Joyce Gesing, Geschäftsführerin

Die nächsten Veranstaltungen:

ORGATEC – Arbeit neu denken, Köln 25.10. – 29.10.2022

LivingKitchen – Das internationale Küchenevent (Publikumstage Freitag und Samstag), Köln 16.01. – 21.01.2023

imm cologne – The interior business event, Köln 16.01. – 21.01.2023

Weitere Informationen finden Sie unter www.spogagafa.de

Quelle: Koelnmesse GmbH