spoga+gafa ändert ab 2025 Tagefolge und beginnt zukünftig am Dienstag

Ein überwiegender Großteil der nationalen und internationaler Aussteller sowie der angesprochenen Besuchergruppen und -verbände bat um einen Wechsel der Tagefolge und damit um Entfernung des Sonntags als Anreise- oder Messetag. Der neue Starttag ermöglicht es den Teilnehmern, sich besser auf die Messe vorzubereiten und deren Anreise zu optimieren.

“Wir haben die Rückmeldungen unserer Aussteller und Besuchenden ernst genommen und uns entschieden, die Tagefolge anzupassen, um das Messeerlebnis und den Messeerfolg aller Beteiligten weiter zu verbessern”, sagt Sebastian Rosito, Geschäftsbereichsleiter der Koelnmesse.

Die jüngst zu Ende gegangene spoga+gafa bestätigte auch 2024 erneut ihre Position als wichtigste Plattform für die globale Gartenbranche. Gut 28.000 Fachbesucherinnen und Fachbesucher aus 113 Ländern nahmen vom 16. bis 18. Juni 2024 an der größten Garten- und BBQ-Messe der Welt teil. Damit knüpfte die Messe nahtlos an den Erfolg des Vorjahres an.

Die spoga+gafa bleibt mit der Tagefolgeanpassung ihrem Anspruch treu, die zentrale Plattform für die globale Garten- und BBQ- Branche zu sein, und setzt mit dieser Änderung ein weiteres Zeichen der Flexibilität und Kundenorientierung.

Die nächsten Veranstaltungen:

ORGATEC – Arbeit neu denken, Köln 22.10. – 25.10.2024

imm cologne – The interior business event, Köln 12.01. – 16.01.2025

ORGATEC TOKYO – SHIFT DESIGN – The leading international trade fair in Asia for the modern workspaces, Tokio 03.06. – 05.06.2025

Weitere Informationen finden Sie unter www.spogagafa.de

Quelle: Koelnmesse