Kampagnenstart für die MÖBELMEILE HERBST 2024: „Wir sind da.“

Denn dass neun Unternehmen auf den Punkt performen, ist keine Selbstverständlichkeit in Zeiten, in denen die Branche vor großen Herausforderungen steht. Die MÖBELMEILE-Teilnehmer wollen Lust aufs Einrichten machen und so den Konsum für die kommende Saison ankurbeln. Dafür stehen die 16 Marken an neun Standorten – vom 22. bis 26. September 2024.

Sommerurlaub können andere machen, in den MÖBELMEILE-Partnerunternehmen laufen die Vorbereitungen für die Messeauftritte im Herbst auf Hochtouren. Schon jetzt steht fest: Auf der MÖBELMEILE wird eine Vielfalt von Produkten und Präsentationen zu erleben sein, die dem konventionellen und gehobenen Segment im Möbelhandel einen kräftigen Energieschub verleihen wird.

„Die MÖBELMEILE besteht aus neun Orten der positiven Momente. Alle Unternehmen arbeiten daran, Kraftzentren für unsere Branche zu sein “, erklärt Michael Laukötter, Geschäftsführer der MÖBELMEILE.

Es gibt bereits einige Schlaglichter auf Produktneuheiten, wie zum Beispiel bei der 3C-Gruppe: Bei 3C Candy wird das Lounge-Möbel im Retro-Look neu interpretiert. Die Kollektion präsentiert sich mit neuen Funktionen und einer noch größeren Farbvielfalt. Die Einrichtungskonzepte werden über verschiedene Produktgruppen immer weiter ausgebaut, das Thema Dining z.B. als Stuhl-, Tisch- und Banksystem. Bei 3C Carina wird der wichtige Sortimentsbaustein Hochlehner mit Neuheiten verstärkt. Neue Farben zu bewährten Stoffen und auch neue Bezüge sorgen für frische Looks. Besonderes Augenmerk liegt in diesem Herbst auf 3C Candy Sleep mit interessanten Neuheiten zur Sortimentserweiterung. Die Marke ist in diesem Jahr mit noch mehr Stellplätzen im 3C-Showroom vertreten, um die Produktgruppen Schlafsofas und Betten noch umfangreicher präsentieren zu können. Auch hier gibt es neue Farben und trendige Bezüge.

Nach dem großen Aufschlag im Frühjahr legt Musterring in diesem Herbst keine Verschnaufpause ein. Die JustB! Kollektion wird um ein Polsterbett (JustB! SC200) erweitert, das sich optisch an den beiden bisher erfolgreichen Polstergarnituren orientiert. Darüber hinaus wird die Polstermöbel-Kollektion um drei neue Modelle erweitert: Das neue MR 1320 in Leder ist in der neuen Trendfarbe Opal erhältlich und mit Softsitz und Wall-Away-Funktion ausgestattet. Nicht minder schick: die neue Polstergarnitur MR 9450 mit drehbarem Einzelsessel MR 9455 – gekleidet in einen trendigen, beigen Kuschelstoff. Die moderne Polstergarnitur MR 2985 kommt mit dem Einzelsessel MR 2986 in der neuen Farbe Blush sehr modisch daher.

Bei Gallery M macht die Trendgarnitur Marlo mit Karosteppung in Sitz und Rücken sowie Sitztiefenverstellung von sich reden – ergänzt durch verschiedene Hocker, Sessel und spannende Einzel- und Beistelltische. Neu ist auch die dazu passende Teppichkollektion Bergen in vier verschiedenen Optiken und Qualitäten.

Für WK Wohnen gibt es Neuheiten im Bereich Speisen. Gezeigt wird ein System von Esszimmerbänken, das mit passenden Stühlen und Esstischen kombiniert werden kann. Die Bänke sind in verschiedenen Größen und Konfigurationen erhältlich, z.B. als geteilte Bank, Eckbank oder geschwungene Bank. Je nach Geschmack kann zwischen verschiedenen Armlehnen, Sitzkomfort und Untergestellen gewählt werden. Auch beim Esstisch sind verschiedene Größen und unterschiedliche Plattenausführungen (Massivholz, Dekton oder Keramik) in verschiedenen Formen mit einer großen Auswahl an Untergestellen möglich. Die Vielzahl der Gestellvarianten (für Bank und Tisch) wird durch ein WK-exklusives Untergestell ergänzt, bei der Bank gibt es weiterhin exklusive Nahtbilder.

Bei RMW gibt es eine Auffrischung: Nachdem in den vergangenen Jahren die modernen Systemprogramme im Mittelpunkt der Produktentwicklung standen, werden in diesem Jahr die nach wie vor sehr erfolgreichen traditionellen furnierten, lackierten und teilmassiven RMW-Programme in den Vordergrund gerückt und fit für die Zukunft gemacht.

Thielemeyer zeigt im Bad seine ganze Kompetenz. Dank einer großen Auswahl an Massivholzmöbeln und -materialien sowie der Möglichkeit von Sonderanfertigungen lässt sich jedes Bad in eine Wohlfühloase verwandeln, unabhängig von Raumgröße oder sonstigen Gegebenheiten. Massivholz, Metall und Colorglas können für die Gestaltung des Traumbades eingesetzt werden, wobei Thielemeyer mit praktischen Stauräumen, zum Beispiel in Schubladen mit setzkastenartigen Unterteilungen, auf individuelle Bedürfnisse eingeht.

Loddenkemper zeigt sinnvolle Weiterentwicklungen wie Schrankinnenausstattungen und eine vierte Schrankhöhe innerhalb des Systemprogramms maXX. Zu sehen ist ein innovativer Materialmix aus Lackoberflächen mit Furnier und Massivholz im Schlaf- und Wohnbereich. Die Präsentation der Schlaf- und Wohnmöbel ist in Systemen konzipiert, die sich bestmöglich individualisieren lassen.

Im Mittelpunkt der Femira-Präsentation stehen die neuen Concept-Linien – ideal abgestimmt auf die Bedürfnisse und Interessen der jeweiligen Kundengruppen. So spricht beispielsweise das neue ColourConcept – durch die perfekte Kombination aufeinander abgestimmter Bezugsvarianten – den designorientierten Einrichter an. Die gezielte Produktentwicklung sorgt dafür, dass sich der Endkunde noch besser verstanden und angesprochen fühlt, was die Kundenbindung des Händlers stärkt.

Und auch bei den weiteren MÖBELMEILE-Partnern Lonsberg, Mobitec, Sudbrock und Venjakob sowie bei den „MÖBELMEILE FRIENDS“ Bert Plantagie und Mobliberica laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. In den kommenden Wochen wird es sukzessive auch Previews aus diesen Unternehmen geben.

Die wichtigsten Herbstmesse-Facts in komprimierter Form gibt es im „MÖBELMEILE GUIDE 2024“, der unter info@moebel-meile.com ab sofort postalisch angefordert werden kann.

„Die MÖBELMEILE hält den Spannungsbogen hoch und wir laden alle Möbelbegeisterten ein, auf Entdeckungsreise zu gehen – am besten an noch mehr Stationen als bisher. Das heißt, wer einige MÖBELMEILE-Showroom noch nicht kennt, sollte im Herbst die Gelegenheit nutzen, diese Wissenslücken zu schließen. Es lohnt sich. In jedem Ausstellungszentrum herrscht der einzigartige Dreiklang aus Menschen, Business und Tradition“, sagt Michael Laukötter.

Die MÖBELMEILE-Protagonisten 2024 (v.l.): Matthias Niers, Exportleiter Sudbrock; Carmen Gruner, Export 3C Candy & 3C Carina; Heiko Böcker, Vertriebsleitung Thielemeyer; Steffen Busse, Agentur Steffen Busse für Mobliberica; Kai Brassel, Geschäftsführer WK Wohnen; Jürgen Kleinegesse, Geschäftsführer 3C-Gruppe; Anton Flechtner, Geschäftsleitung Sudbrock; Ralf Lötfering, Vertriebsleitung Mobitec; Bettina Höner, Marketingleitung Musterring; Ulf Thielemeyer, Geschäftsführung Thielemeyer; Markus Wiemann, Gesellschafter Femira & Loddenkemper; Romina Golz, Assistentin der Geschäftsführung – Vertrieb & Marketing 3C-Gruppe; Bernd Thielemeyer, Geschäftsführung Thielemeyer; Alexander Höner, Geschäftsleitung Musterring, Frank Janaschek, Geschäftsführung / Vertriebsleitung Femira; Michael Laukötter, Geschäftsführer Möbelmeile; Stefan Stottmeister, Vertriebsleiter Venjakob; Florian Kleinehollenhorst, Geschäftsführer Lonsberg; Carsten Hustermeier, Vertriebsleiter Musterring; Theres Sudbrock, Geschäftsleitung Sudbrock; Gordon Dignan, Vertriebsleiter Sudbrock; Antonius Rehkemper, kaufmännische Leitung Venjakob; Philip Schneidewind, Exportleitung Thielemeyer; Fred Neuwald, Geschäftsleitung Bert Plantagie; Rudolf Eikenkötter, Geschäftsführer Rietberger Möbelwerke; Frank Scheddien, Vertriebsleitung 3C Carina & 3C Candy; Markus Knysok, Geschäftsführung Gallery M; Tanja Roß, Vertriebsleitung 3C Candy; Yasar Özdag, Exportleiter Loddenkemper und Femira; Frank Bäumer, Head of Sales Venjakob; Frank Bradford, Verkaufsleiter Deutschland, Schweiz, Österreich, Luxemburg Bert Plantagie

Weitere Informationen finden Sie unter www.moebel-meile.com

Quelle: Home.Made.Stories