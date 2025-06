Starkes Signal für die Zukunft berbel mit neuer Führung und im Konzernverbund

Mit der Übernahme durch die Schweizer Franke Gruppe im September 2024 hat für die berbel Ablufttechnik GmbH eine neue Ära begonnen. Als Premiumanbieter von Lüftungstechnik fokussiert sich das Unternehmen seither auf strategische Aufgaben. Seit Januar 2025 steht Gregory Oswald als CEO an der Spitze des Unternehmens.

In den ersten Monaten seiner Geschäftsführung lagen die Schwerpunkte auf der erfolgreichen Integration in die Franke Gruppe, der Weiterentwicklung des Produktportfolios und der bereits hervorragenden Unternehmenskultur und Team-Motivation am Standort Rheine.

„Die ersten Monate bei berbel waren geprägt von intensiven Gesprächen, neuen Impulsen und einem beeindruckenden Teamgeist“ , so Gregory Oswald. „Gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern richten wir den Blick nach vorn und setzen alles daran, die Erfolgsgeschichte von berbel fortzuschreiben.“ Die Integration in die Franke Gruppe eröffnet dabei neue Perspektiven und stärkt die Position von berbel nachhaltig.

Strategische Ausrichtung und Standortstärkung

Die Übernahme durch Franke erfolgte in einer herausfordernden Phase. Umsatzrückgänge und notwendige strukturelle Anpassungen hatten Spuren hinterlassen. Mit der Integration in den international aufgestellten Konzern wurde jedoch ein starkes Fundament geschaffen, um diese Phase zu überwinden und neue Potenziale zu erschließen. Die enge konzernweite

Zusammenarbeit fördert den Know-how-Transfer, die Nutzung gemeinsamer Ressourcen und die Entwicklung zukunftsweisender Lösungen.

Ein zentrales Element der Produktstrategie ist die Weiterentwicklung der Downline-Familie. Die Kochfeldabzüge dieser Serie vereinen hochwertige Materialien, durchdachte Bedienkonzepte und das bewährte berbel Prinzip zu leistungsstarken Gesamtlösungen – unterstützt durch eine weitere berbel Technologie, das wartungsfreie permalyt®-Filtersystem. Die Downline-Serie steht beispielhaft für den hohen Qualitätsanspruch und die Innovationskraft der Marke.

Die Logistik bei berbel

Der Standort Rheine bleibt dabei das Zentrum von Entwicklung, Produktion und Qualitätssicherung. „Das Bekenntnis zu unserem Standort Rheine und zu kompromissloser Qualität ‚Made in Germany‘ ist für uns die Grundlage für nachhaltiges Wachstum und langfristigen Erfolg. Gleichzeitig werden wir gezielt Synergien mit der Franke-Gruppe nutzen.“, unterstreicht Gregory Oswald.

Zukunftsgerichtet aufgestellt

Mit neuer Führung, einer klaren strategischen Ausrichtung und der erfolgreichen Integration in die Franke Gruppe ist berbel bestens positioniert, um auch in Zukunft innovative Lüftungslösungen für die Küche von morgen zu realisieren.

Frauenpower in der Produktion bei berbel

Wenn Sie einen Blick hinter die Kulissen der Firma berbe werfen wollenl: https://youtu.be/Xzk06ybTYCc

Weitere Informationen finden Sie unter www.berbel.de

Quelle: berbel