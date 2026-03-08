Stars im Confex: Verleihung des Deutschen Fernsehpreises erstmals bei der Koelnmesse

Der Deutsche Fernsehpreis 2026 wird im Confex der Koelnmesse verliehen, Foto: DerDeutsche Filmpreis

Am 8. und 9. September 2026 werden die Spitzenleistungen aus TV und Streaming in Fiktion, Unterhaltung und Information in Köln mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Im Rahmen der „Nacht der Kreativen“ stehen am Dienstag, 8. September, in der Kölner Flora die Preisträgerinnen und Preisträger in den kreativen Gewerken im Mittelpunkt. Am Mittwoch, 9. September, folgt die festliche Gala mit der Vergabe der Auszeichnungen in den Werkkategorien sowie der Verleihung des Ehrenpreises der Stifter. RTL überträgt am gleichen Abend in der Primetime. Über Nominierungen und Preise entscheidet eine unabhängige Fachjury.

„Wir sind stolz und hocherfreut, in diesem Jahr nicht allein für die ‘Nacht der Kreativen’, sondern auch erstmals für die Preisverleihung des Deutschen Fernsehpreises den Veranstaltungsort stellen zu dürfen “, sagt Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse. Das erst vor knapp zwei Jahren eröffnet Conference- und Exhibition-Center Confex biete den perfekten Rahmen für ein rauschendes Fest der prominenten Gäste aus der Kreativwirtschaft. „Eine besseres Aushängeschild als diese zur besten Sendezeit ausgestrahlte Gala kann es für dieses hochmoderne und in Europa einzigartige Bauwerk kaum geben“, so Böse weiter.

Wechsel in attraktive, innenstadtnahe Location

Der Deutsche Fernsehpreis ist die zentrale Auszeichnung für TV und Streaming in Deutschland. „Mit einer neuen Location wollen wir in diesem Jahr ein sichtbares Zeichen für die Weiterentwicklung des Deutschen Fernsehpreises setzen“, sagt Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland und vorsitzende Stifterin des Deutschen Fernsehpreises 2026. Um diese Entwicklung zu unterstreichen, haben sich Stifter und Partner entschieden, mit der TV-Gala in eine attraktive, innenstadtnahe Location zu wechseln. Darum finde der Preis in diesem Jahr zum ersten Mal im Confex der Koelnmesse statt.

In ihrem 100. Jubiläumsjahr eröffnete die Koelnmesse mit dem Confex 2024 das modernste Event- und Kongresszentrum Europas. Der technisch und in Sachen Nachhaltigkeit zukunftsweisende Neubau schafft neue Möglichkeiten für innovative Veranstaltungsformate in der Region. Herzstück des insgesamt 20.500 Quadratmeter großen Confex ist die dreifach teilbare Confexhall mit Platz für 4.300 Personen. Hinzu kommen zwei Ebenen mit 22 Konferenzräumen, die sich dank ihrer Größenstaffelung von 27 bis 205 Quadratmetern für eine Vielzahl von Veranstaltungsformaten eignen.

Erstmals findet die Verleihung des Deutschen Fernsehpreises im erst 2024 errichteten Conference- und Exhibition-Center Confex der Koelnmesse statt. Der technisch und in Sachen Nachhaltigkeit zukunftsweisende Neubau gilt als das modernste Event- und Kongresszentrum Europas Foto:Koelnmesse Ludolf Dahmen

Prominente Gäste und hohe mediale Aufmerksamkeit

Am Markt kommt das Angebot sehr gut an: Koelncongress, Vermarkter des Confex und Tochterunternehmen der Koelnmesse, liegen Buchungen und Anfragen bis Ende 2032 vor. „Gleich nach der Eröffnung im Sommer 2024 starteten die ersten Events im Confex. Unter den Veranstaltern waren viele, die erstmals nach Köln kamen“, sagt Koelncongress-Geschäftsführer Ralf Nüsser. Seither fanden zahlreiche, auch mehrtägige Großveranstaltungen im Confex statt, darunter der UFI Global Congress des Messeweltverbands sowie eine Vielzahl von Medizinkongressen. „Die Gala zur Verleihung des Deutschen Fernsehpreises zählt dank der vielen prominenten Gäste und der medialen Aufmerksamkeit sicher zu den Höhepunkten unserer bisherigen Veranstaltungen“, unterstreicht Nüsser.

Träger des Preises ist die Deutsche Fernsehpreis GmbH unter der Geschäftsführung von Dirk Jander (WDR). Produziert werden die „Nacht der Kreativen“ und die Award-Gala von Riverside Entertainment. Die Gesamtkoordination und die Betreuung der Juryarbeit liegt beim Ständigen Sekretariat des Deutschen Fernsehpreises unter der Leitung von Petra Müller.

Quelle: Koelnmesse