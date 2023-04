Start des österreichischen Top-Events der Branche

küchenwohntrends und möbel austria werden 2023 wieder das wichtigste Businessevent der Küchen- und Einrichtungsbranche für den Süden. Zwischen dem 3. und 5. Mai 2023 auf dem Salzburger Messegelände geht das Messedoppel Live an den Start.

Als Fachbesucher jetzt kostenfrei Onlineticket holen

Über 200 Aussteller und Marken

Tagesaktuelle Ausstellerliste

„Podium Events“ wieder mit erstklassigen Referenten besetzt

Nehmen Sie Teil an den kostenfreien Talkrunden und Vorträgen an denen namhafte Persönlichkeiten aus der Designwelt, der Küchen- und Möbelbranche sowie dem Handel zu Wort kommen. Es wird diskutiert, animiert, gebildet – mit Blick auf das, was die Branche bewegt.

Katrin Kirchmayr, Roomle GmbH

“Online inspirieren – besser konvertieren. Kundenbindung schon vor der ersten Beratung.”

Mit smarten 3D-Lösungen Kunden gewinnen: Visuelle 3D-Produktkonfiguratoren erhöhen die Konvertierungsraten um bis zu 40% und helfen Herstellern und Händlern, schneller und besser zu verkaufen.

“Personalisierte Kauferlebnisse die ihresgleichen suchen: Kundenbindung durch smarte Technologien stärken.”

Mag. Christian Wimmer, Service

“Welche Erfolgsfaktoren sind im Einrichtungsfachhandel wirksam?”

Jeder muss für sich im Handel sein/ihr einzigartiges Geschäftsmodell finden. Im Einrichtungshandel gibt es ein paar allgemein gültige Kriterien und Trends, die für die eigenen Entscheidungen hilfreich sein können.

Dazu ein paar Eindrücke und Erfahrungen zu Kennzahlen, Onlinehandel, Schauraum, Dienstleistungen, Mitarbeiterführung & More.

Branca Good

“Abbruch der mentalen Wände zwischen Küche-Essen-Wohnen”

In den 80er Jahren hat sich die Küche als Spiegelbild der sich verändernden Gesellschaft, vom engen,

geschlossenen Raum langsam zur offenen Zone innerhalb des Wohnbereichs gewandelt. Die Grundrisse der Wohneinheiten sind allgemein offener und großzügiger geworden. In Neubauten ist heute der Übergang von der Küche zum Ess- und Wohn zimmer nahtlos. Gleichzeitig haben sich auch die Aktivitäten, die in der Küche stattfinden, verändert. Eine Küche dient schon lange nicht mehr ausschließlich dem Kochen. Wie hat sich jedoch die Gestaltung der Zone «Küche» über diese Jahre verändert. Wohin geht der Trend und was ist die Realität. Wer gestaltet die Zone «Küche», in die die Menschen schauen, wenn Sie am Tisch oder auf dem Sofa sitzen. Wird sie überhaupt gestaltet?

Programm “Podium Events”

Die Fachmesse bietet Architekten, Innenarchitekten, Experten aus dem Küchen-, Möbelhandel, Schreinern und Tischlern, Verbänden und Kooperationen den ultimativen Network-Hub für Neuheiten, Innovationen, Knowhow-Transfer und erfolgreiche Geschäfte.

Erleben Sie die Welt rund um Küche, Essen, Wohnen mit interessanten Marken, Marktführern, Newcomern und Innovatoren.

Weitere Informationen finden Sie unter www.moebel-austria.at oder unter www.kuechenwohntrends.at

Quelle: Trendfairs