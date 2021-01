Statement des Managements spoga+gafa 2021

Nachstehend finden Sie einen Offenen Brief des Managements der spoga+gafa. Wie bereits seit Anfang 2020 werden Sie mittels dieser „Statements des Messemanagements“ in regelmäßigen Abständen über den Status Quo der Planungen von der Köln Messe Informiert.

Liebe Partner und Freunde der spoga+gafa, sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns über die guten Wünsche, die Sie uns für das Jahr 2021 haben zukommen lassen. Sehr gerne senden wir Ihnen selbige zurück und danken Ihnen dabei abermals für die Offenheit und das Vertrauen, welche unsere Zusammenarbeit im letzten Jahr ausmachten.

Es stehen nun spannende, herausfordernde, aber auch vielversprechende Monate vor uns. Gemeinsam an die Chancen einer Veranstaltung in gut vier Monaten zu glauben, fällt einigen von Ihnen nicht leicht; gerade, wenn andere Messeprojekte abgesagt werden. Ihre Unsicherheit nehmen wir ernst. Wir, das Team der spoga+gafa, glauben aber an eine Chance. Wir glauben daran, dass eine Fachbesuchermesse wie die spoga+gafa in gut vier Monaten stattfinden kann, soll und wird. Um den Frühsommer aber verlässlicher und besser einschätzen zu können, braucht es noch Zeit. Zeit, die wir uns gemeinsam nehmen. Wie mit vielen von Ihnen, sein es die Gremien, Ihren Verbänden, einzelnen Besuchergruppen und vielen Ausstellern besprochen, wollen wir für eine finale Entscheidung mindestens gemeinsam noch den Verlauf des europäischen und interkontinentalen Februars abwarten.

Dann, zweieinhalb bis drei Monate vor Beginn der spoga+gafa 2021 (30. Mai – 1. Juni 2021), können wir die Reisemöglichkeiten und -bereitschaften unserer Business-Besucher noch besser einschätzen. Immer im Entscheidungsblick dabei, dass in den letzten Jahren dreiviertel unserer Gäste aus Europa kamen. Wir bleiben optimistisch, dass mindestens diese auch in diesem Jahr wieder Teil der weltgrößten Messe für Lifestyle im Garten sein können und werden. Bis dahin haben wir uns mit unseren Partnern, Ihren Interessensvertretern, darauf geeinigt, gemeinsam Ruhe zu bewahren und abzuwarten. Lassen wir uns von der aktuellen Situation also erstmal nicht zu sehr leiten, wir sind auf einem guten Weg. Ruhig bleiben und in die Chance der Zeit vertrauen, darauf einigten wir uns.

Neue Besucherkongresse auf der spoga+gafa 2021

Wo steht die spoga+gafa gerade; dieses nach der Verkündung des dauerhaft früheren Termins? Ihre Gartenlifestyle-Messe steht bestens dar, das freut uns, Ihnen mitzuteilen. Nicht zuletzt die gute Buchungssituation aller Segmente in allen vierzehn Hallen zeigt dieses.

So sehr wir uns auf der einen Seite über die stabile Ausstellerzahl freuen, so sehr freuen wir uns auf der anderen Seite auch über neue, abermals mehrwertstiftende Entwicklungen auf der Besucher-seite: Unterstützt auch von dem Zuzug namhafter Neuaussteller und den Vergrößerungswünschen unserer langjährigen Bestandsaussteller, führten wir in den letzten Wochen Gespräche mit national und international aufgestellten Besucherverbänden. Dieses mit dem Ziel und der Einladung, deren jährlichen Jahreshauptversammlungen auf und im Umfeld der spoga+gafa stattfinden zu lassen.

Die Gespräche verliefen sämtlich positiv und für Sie, die Partner der spoga+gafa, erfolgsversprechend. Stand heute begrüßen wir auf und um die diesjährige spoga+gafa u.a. folgende, teils neue Besucherzusammentreffen (weitere folgen):

„Garden Summit 2021“ des BHB, Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten, am Nachmitttag des 1. Juni 2021 auf dem Gelände der spoga+gafa:

Der BHB vertritt als Fachverband die Interessen der Handelsbetriebe für Heimwerken, Bauen und Gärtnern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz (D-A-CH-Region) sowie weiterer Unternehmen der DIY-Branche aus der Industrie und dem Dienstleistungssektor. Als Verband mit internationaler Ausrichtung ist der BHB in Deutschland und über seine Mitgliedschaft in der European DIY Retail Association (EDRA) in ganz Europa aktiv. Das alljährliche Treffen zum Thema „Garten“ des BHB und seinen Mitgliedern auf der spoga+gafa 2021.

VDG-Wintertagung. Das Hauptjahrestreffen der deutschen Gartencenter auf der spoga+gafa 2021.

Der Verband Deutscher Garten-Center vertritt die Interessen der privaten inhabergeführten Gartencenter. Diese Gartencenter sind in ihrer Region führend. Die Größe des Gartencenters ist dabei nicht ausschlaggebend, sondern die Kompetenz. Die Wintertagung des VDG, der jährliche Hauptkongress der deutschen Gartencenter, findet auf der spoga+gafa 2021 statt.

Motoristen-Kongress, 30. Mai 2021 auf der spoga+gafa

Das jährliche Treffen der Fachhändler der Motorgerätebranche erstmalig auf der spoga+gafa. Das Ziel des Motoristen-Kongress ist es, die verschiedenen Akteure im Motoristik-Zirkel auf dem Motoristen-Kongress zusammenzubringen und den Austausch über aktuelle Trends und Themen zu forcieren.

Liebe Freunde und Partner der spoga+gafa. Der Weg hin zur diesjährigen Messe wird nicht leicht, seien Sie aber versichert, dass wir gemeinsam in der Lage sein werden, so Sie mitziehen, die spoga+gafa für alle erfolgreich zu gestalten. Die Messe wird einmalig sicher anders aussehen; dieses evtl. reduziert in Größe oder Interkontinentalität, nicht aber mit weniger Chance auf Erfolg für Sie alle. „Form follows function“, das ist unser internes Handlungs- und Planungsmotto für die spoga+gafa 2021. Es geht uns in diesem Jahr somit einzig darum, Ihnen die Chance zu bieten, auf der Plattform spoga+gafa, sei es auf der physischen Messe oder auch der parallelen Digitalmesse, wieder Angebot und Nachfrage zusammen zu bringen; und um nichts anderes. Es geht um die Pflicht, weniger um die Kür. Und das kann klappen. Mit Abstand. Aber erfolgreich.

Für Rückfragen erreichen Sie uns gerne.

Alles Beste, bleiben Sie gesund.

Viele Grüße

Ihr Team der spoga+gafa

Catja Caspary Stefan Lohrberg

Geschäftsbereichsleiterin Messemanagement Director

