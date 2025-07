Stiftungsprojekt „Green Kitchen LAB“: Studierende präsentierten kreative Nachhaltigkeitskonzepte

Studierende der Hochschulen Wismar (Innenarchitektur) und Münster (Ernährungswissenschaften) sowie der Möbelfachschule Köln stellten ihre Ideen zum neuen Projekt „Green Kitchen LAB“ vor. Untersucht werden mit der Projektarbeit:

• Wie beeinflussen Küche und nachhaltige Ernährung sich gegenseitig?

• Welche Anforderungen ergeben sich für die Planung und Gestaltung einer Küche im privaten Haushalt?

• Wie können Raum, Möbel und Utensilien das Ernährungsverhalten beeinflussen?

Für diese interdisziplinäre Studienaufgabe wurden fünf Personas definiert, mit unterschiedlichsten Ernährungsgewohnheiten, demografischen Merkmalen und Bedürfnissen. Die Fragestellung ist, wie diese Personas ihre nachhaltige Ernährung umsetzen.

23 hochmotivierte Studierende der Hochschulen Wismar und Münster sowie der MÖFA haben in sechs unabhängigen Gruppen bereits praxisorientierte Konzepte erarbeitet. Die sehenswerten Entwürfe wurden am 24. Juni in der Stadthalle Leonberg spannend und lebendig vorgestellt – und begeisterten das gesamte Stiftungsteam und die Jury.

Die Präsentationen der nachhaltig recherchierten Ernährungs- und Küchengestaltungskonzepte waren umfassend und basierten auf fundierten Argumenten. Sie wurden zudem sehr kreativ und professionell ausgearbeitet. Neben Entwürfen zu nachhaltigen Verbrauchertipps und ganzheitlichen Konzepten der Küchen-Kreislaufwirtschaft wurden auch Messestände konzipiert sowie eigens gedrehte Filmsequenzen und eine App-Lösung vorgestellt.

Die Jurierung mit umfassender Erörterung fand unter Ausschluss der Studierenden statt. Die Bewertungskriterien waren gemeinsam festgelegt worden und eine Matrix erleichterte so der 15-köpfigen Jury die komplexe Aufgabe, ein objektives Ergebnis zu ermitteln. Das aktuelle Studienprojekt ist kein Wettbewerb im eigentlichen Sinne, da die Teams gemischt aus allen teilnehmenden Hochschulen kamen. Ziel war, mit Hilfe der Matrix, das beste neutrale Ergebnis für die Projekt-Umsetzung zu ermitteln.

Zum diesjährigen Juroren-Team gehörten Harald Küper (Leitung Produktmanagement Kesseböhmer GmbH), Jörg Hansel (Marketingleiter Ballerina Küchen), Hans Peter Mehnert (Director / Head of Subdivision Furniture Systems & Components Rehau), Stefan Schicker (Rehau Head of Productmanagement Interior Systems Division Interior Solutions), Frank Schulte (Key Account Manager Electrolux Hausgeräte GmbH), Matthias Oetting (Leiter Marketing Hettich Group), Hannah Hagspihl (Concept & Trade Fair Creative Hettich Group), Prof. Achim Hack, Prof. Tom Hanke (beide HS Wismar), Sabine Gantzkow, Philipp Stopka (beide MÖFA Köln), Prof. Dr. Pirjo Susanne Schack (FH Münster), Innenarchitektin Monika Slomski (Projektleiterin), Antje Kauper vom DER KREIS Stiftungsteam, Barbara Schaible (Stiftungskuratorium) sowie Küchenspezialist Jan Schreckenberg.

Stiftungsvorstand Ernst-Martin Schaible, der mit den Studierenden während der Jurierung eine Führung durch die DER KREIS Zentrale machte, gab den jungen Menschen mit auf den Weg: „Ihr erlebt, was für eine vielseitige und tolle Branche wir sind – für euch stehen alle Türen offen, und ihr habt hier die größten beruflichen Zukunftschancen!“



Ab Juli 2025 erfolgt mit den Hochschulen die gemeinsame Aufbereitung der Projektideen für die End-Präsentation auf der Messe area30 im September 2026. Alle Studierenden werden nach Löhne zur Ehrung und Zertifikatsübergabe eingeladen. Dort werden auf dem Stand der DER KREIS ANJA SCHAIBLE STIFTUNG den Messebesuchern und der Fachpresse die exklusiven Highlights der Arbeiten präsentiert.

Studierende und Vertreter der Hochschulen Wismar, Münster und der MÖFA, Stiftungspartner der Industrie, Stiftungsvorstand, Stiftungskuratorium/Stiftungsteam sowie Küchenspezialisten freuen sich über die gelungene Präsentation der Projektideen

Weitere Informationen finden Sie unter www.anja-schaible-stiftung.de

Quelle: DER KREIS