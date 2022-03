Storytelling goes digital

Der Fokus der Kommunikation bleibt unverändert: die Mischung aus Handwerk, Innovation und Kreativität, die Design ist. Die verfügbaren Methoden vervielfachen sich weiter. Unternehmen sind damit beschäftigt, konkrete Veröffentlichungspläne für ihre eigenen Social-Media-Kanäle zu erstellen. Einige Marken experimentieren mit TikTok, dem besonders bei jüngeren Leuten beliebten chinesischen Videokanal, um ihr eigenes Publikum zu erweitern. Dann gibt es die Übergriffe in das Metaversum und die NFTs, die von denen, die neue Möglichkeiten wittern, mit einiger Neugier betrachtet werden.

Auch der Salone del Mobile.Milano setzt auf Digitalität, mit einem Ökosystem, das mit der Live-Ausstellung beginnt und sich dann auf seine digitale Erweiterung konzentriert: Die Website salonemilano.it ist ein ganzjährig aktives Schaufenster für die Produkte der ausstellenden Unternehmen (auf der in Kürze die Salone 2022 Previews zu sehen sein werden) und eine große Vielfalt an Inhalten: eine wertvolle Ressource für die Design-Community, die die Messe als Bezugspunkt sieht. Artikel, Videos, Portfolios werden veröffentlicht, neu formuliert, auch in sozialen Medien in einer Multi-Channel-Bemühung, um unser Publikum effektiver zu erreichen.

Salone del Mobile 2022: alle Informationen und Vorschauen

TikTok und die Einrichtungsfirmen Das chinesische soziale Videonetzwerk und die Designwelt: eine aufkeimende Beziehung. Experimentieren Sie damit, ein breiteres Publikum zu erreichen.

Lesen Sie den Artikel Die Benefit Corporationen Nur wenige Industrieunternehmen qualifizieren sich als SBs oder BCorps, aber einige virtuose Beispiele ebnen den Weg zu einem neuen Standard.

Lesen Sie den Artikel Interview mit GamFratesi Die kommenden Produkte, die Kooperationen und ihre Beziehung zu Mailand und dem Salone, wie das italienisch-dänische Duo diskutiert.

Lesen Sie den Artikel Die Innenräume von Marcante Testa Die Farbtupfer des Studios, die Gegenüberstellung von kräftigen Formen und Linien sorgen für elegante, zeitgenössische Wohnräume.

Lesen Sie den Artikel Wer ist Alex Da Corte? Einer der sensibelsten Künstler seiner Generation, wenn es um Raum und die Verschränkung von Fiktion und Realität geht.

Lesen Sie den Artikel Stefan Giftthaler und Ghirri Die beiden Fotografen verbindet ein gemeinsames Merkmal: ihre humorvolle Herangehensweise, die unausweichliche Absurdität, die Orte des Konsums erzeugen.

Lesen Sie den Artikel

Hier finden Sie die aktualisierte Online-Ausstellerliste 2022

Weitere Informationen finden Sie unter www.salonemilano.it/en

Quelle: Salone del Mobile