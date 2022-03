Fleet Car of the Year 2022 Kategorie alternative Antriebe Hyundai IONIQ 5

Auch bei der jährlich vom Fachmagazin “Firmenwagen“ ausgerufenen Wahl zum “Fleet Car of the Year“ konnte sich der elektrische B-SUV in der Kategorie „Alternative Antriebe“ durchsetzen.

Die Hyundai Import GmbH freut sich sehr über diese Auszeichnung und bedankt sich bei allen Leserinnen und Lesern für ihre Stimme! Im Zug der „30 Jahre Hyundai in Österreich“ Feier wurde die Auszeichnung von Frau Mag. Karin Tober (WEKA Industrie Medien) an den Hyundai Geschäftsführer Herrn Mag. Roland

Punzengruber und Firmengründer Herrn KR Ing. Alfred Stadler übergeben. Ort der Übergabe war der „Klimaberg“ Katschberg, wo fünf Hyundai IONIQ 5 als E-Carsharing Fahrzeuge seit mehreren Wochen ihren Dienst in mehreren Hotels der Hoteliersfamilie Hinteregger verrichten.

vlnr: Mag. Roland Punzengruber, Hyundai Import / Mag. Karin Tober, WEKA Industrie Medien /KR Ing. Alfred Stadler, Hyundai Österreich Firmengründer

Quelle: HYUNDAI/Foto: Johannes Mautner Markhof