STRASSER Steine zündet mit ALPINOVA den Wachstumsturbo

Das Jahr 2022 hat für STRASSER Steine wieder einen Umsatzrekord gebracht: 49,1 Millionen Euro setzte das Unternehmen mit Sitz in Sankt Martin im Mühlkreis um. Im Jahresvergleich legte der Umsatz damit um 11,5 Prozent zu. Unternehmenschef Johannes Artmayr rechnet auch in den kommenden Jahren mit vollen Auftragsbüchern: „Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten zehn Jahren den Umsatz verdoppeln werden. Heute ist die 50-Millionen-Euro-Grenze in greifbarer Nähe; bis 2032 knacken wir die 100 Millionen“, so Artmayr. „Mit dem Werksausbau und unseren neuen Re-Stoning-Arbeitsplatten haben wir unsere Hausaufgaben gemacht.“

Nachhaltige Küchenarbeitsplatten

Das Unternehmen profitiert dabei stark vom aktuellen Trend zum Naturstein in der Küche und hat zudem ein neues Produkt entwickelt, das den Gedanken der Kreislaufwirtschaft auf die Produktion von Küchenarbeitsplatten überträgt. Mit dem sogenannten Re-Stoning-Prozess – das weltweit erste Kreislaufsystem für Natursteinarbeitsplatten – können beispielsweise Abschnitte aus der Produktion wiederverwertet werden. Sie werden nach Farbe sortiert, zerkleinert und in Kombination mit Recyclingmaterial für die Produktion von neuen Küchenarbeitsplatten verwendet. Künftig ist auch geplant, dass Endkunden nicht mehr benötigte Natursteinarbeitsplatten über den Händler zurückgeben können. Damit können Küchenarbeitsplatten am Ende ihrer Nutzungsdauer wieder in den Produktionskreislauf aufgenommen werden. Das daraus entstehende Produkt namens Alpinova wurde im zweiten Halbjahr 2022 vorgestellt und findet großen Anklang.

Trend zum Naturstein

„Die Markteinführung von Alpinova hat unsere Erwartungen übertroffen. Rund 500 Küchen mit Alpinova-Arbeitsplatten stehen bereits in Österreich und Deutschland und die Nachfrage zieht weiter an“, so STRASSER Steine-Geschäftsführer Johannes Artmayr bei der Jahrespressekonferenz in Linz. Das Unternehmen hat seit Mai 2021 rund 25 Millionen in den Ausbau der Zentrale im Mühlviertel investiert und damit seine Produktionsmöglichkeiten verdoppelt, denn der Großteil der Investition floss in die neue, 6.500 Quadratmeter große Produktionsfläche, die vor wenigen Tagen in Betrieb gegangen ist. Dort werden nun auch die neuen Alpinova-Küchenarbeitsplatten gefertigt.

Dass der Trend zum Naturstein ungebrochen stark ist, zeigt auch die jüngste Umfrage, die das Marktforschungsinstitut Market im Auftrag von STRASSER Steine durchgeführt hat: „Die Küchenarbeitsplatte hat als Element in der Küche weiter an Bedeutung gewonnen und Naturstein steht dabei auf der Wunschliste der Österreicher:innen ganz oben“, erläutert Market-Chef Werner Beutelmeyer das Ergebnis der Trendbefragung unter 1004 Personen in Österreich im Februar 2023.

Marktforscher Werner Beutelmeyer mit STRASSER Steine-Geschäftsführer Johannes Artmayr: Naturstein bleibt der wesentliche Trend in der Küche Foto: Hermann Wakolbinger

Export nach ganz Europa

Aktuell ist STRASSER Steine im Bereich der hochwertigen Küchenarbeitsplatten mit einem Marktanteil von rund 65 Prozent mit Abstand Marktführer in Österreich und auch die Nummer 1 in Mitteleuropa. Der Exportanteil liegt bei 35 Prozent. Wichtigster Exportmarkt ist mit einem Volumen von rund 17 Millionen Euro mit Abstand Deutschland. Außerdem beliefert STRASSER Steine namhafte Küchen- und Möbelhändler in den Nachbarländern Italien, Schweiz und Tschechien sowie in Spanien, Luxemburg und den USA.

STRASSER Steine-Geschäftsführer Johannes Artmayr in der neuen Produktionshalle. Dort werden auch Re-Stoning-Küchenarbeitsplatten der Marke Alpinova produziert.

Messepräsenz bei den „küchenwohntrends“ in Salzburg

Von 3. Bis 5. Mai 2023 wird STRASSER Steine bei den „küchenwohntrends – Fachmesse für Küche, Essen, Wohnen“ in Salzburg präsent sein. Ausgestellt werden dort die verschie-denen ALPINOVA-Varianten fango, verde, bianco, grigio und nero sowie eine neue haptische Sensation in der Reihe der besonderen Oberflächen: Mit Rockplan hat STRASSER Steine eine raue Arbeitsplatten-Oberfläche entwickelt, die das Verrutschen von Scheidebret-tern oder Küchengeräten minimiert. Im Gegensatz zu Poliert und Leather Look ist diese Be-sonderheit jedoch ausschließlich für ALPINOVA Arbeitsplatten erhältlich.

Weiters werden in Salzburg neue Natursteine aus Brasilien präsentiert: Pixel White, Maverik und Stellaris sowie die regionale ALPENWELT-Serie mit den Steinen Alpengrün und Gletscherbach, die inzwischen zu den Klassikern von STRASSER Steine zählt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.strasser-steine.at

Quelle: STRASSER Steine