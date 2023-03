Neue Wege gehen – GRASS nutzt 2023 verstärkt das eigene Kundenzentrum

Im Herbst 2021 eröffnete GRASS das neue Headquarter im österreichischen Hohenems. Diese größte Investition in der Unternehmensgeschichte umfasst nicht nur ein hochmodernes Logistikzentrum mit neuen Verwaltungsräumen, sondern auch ein Experience Center, in dem auf über 500 Quadratmetern verteilt auf zwei Ebenen gezeigt wird, was modernes Bewegungsdesign leistet.

„Für uns ist diese Entwicklung ein enormer Schritt“, sagt Andreas Marosch, Marketingleiter von GRASS. „Wir haben damit einen Ort geschaffen, an dem wir unsere Produkte optimal präsentieren können.“ Vor diesem Hintergrund hat man bei GRASS beschlossen, im Jahr 2023 von einer Teilnahme an der Kölner Messe interzum abzusehen. Stattdessen sei das Ziel, „neue Formate zu erproben, alternative Vertriebswege auszuprobieren, das Kundenzentrum optimal zu nutzen, kurz: Auch im Kundenkontakt so innovativ zu sein, wie GRASS es bei seinen Produktentwicklungen ist“, so Andreas Marosch.

Das GRASS Experience Center

GRASS betont dabei, dass es sich bei der diesjährigen interzum-Absage nicht um ein Statement gegen das Format Messe oder die Kölner Leitmesse selbst handelt. Es geht vielmehr darum, Neues zu versuchen und mit mutigen Entscheidungen die Vertriebswege und Kundenkontaktpunkte zu etablieren, die für das Unternehmen am zielführendsten sind. „Da kamen zwei Themen zusammen: Wir haben während Corona gesehen, dass wir auch jenseits des konzentrierten Messezeitraums mit unseren Kunden und neuen Interessenten in Kontakt treten können – und dass dabei oft mehr Gesprächstiefe möglich ist“, erläutert Andreas Marosch. „Der zweite Punkt ist natürlich das Experience Center. Wenn wir eine so hochmoderne, architektonisch ansprechende Präsentationsmöglichkeit haben, warum sollten wir sie nicht nutzen?“

2023 wird also ein Jahr sein, in dem GRASS auch im Vertrieb neue Wege geht – was noch einmal dadurch verstärkt wird, dass mit Ralf Priefer jüngst ein neuer Vertriebsleiter für Deutschland und Frankreich an Bord kam. Wie man in den nächsten Jahren weitermachen wird, ob mit oder ohne klassische Messeformate, „das werden wir in Ruhe entscheiden, wenn wir erste Schlüsse aus unseren neuen Wegen ziehen können“, so Andreas Marosch.

Die GRASS Italy Lounge

Weitere Informationen finden Sie unter www.grass.eu

Quelle: Grass