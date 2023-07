Studie in Auftrag von IKEA Österreich zeigt

Worauf legen die Österreicher:innen zuhause Wert? Eine kürzlich durchgeführte Umfrage des Marktforschungsinstituts GFK im Auftrag von IKEA Österreich zeigt, dass sich nahezu ein Viertel der Österreicher:innen (24 Prozent) mehr Platz und Ordnung im eigenen Heim wünscht. Mit TIGERFINK präsentiert IKEA nun die perfekte Lösung für die eigenen vier Wände, um diesem Wunsch nachzukommen.

Seit Beginn der Pandemie hat sich in puncto Wohnen einiges verändert. Neben neuer Einrichtung des Eigenheims hat besonders der Wunsch nach mehr Platz und Raum an Bedeutung gewonnen, wie die Ergebnisse einer Umfrage von IKEA Österreich mit dem Marktforschungsinstitut GFK anhand von Daten belegen. Während der Großteil der ÖsterreicherInnen zufrieden in den eigenen vier Wänden lebt, möchten 21 Prozent ihr Zuhause allgemein ordentlicher gestalten. Das meistgenannte Motiv beim Wunsch nach Veränderung ist mehr Platz (24 Prozent) sowie mehr Ordnung und Sauberkeit (24 Prozent). „Ordnung ist das halbe Leben! Und jeder der Familie hat weiß es is nicht immer einfach Ordnung zu halten. Daher arbeiten wir bei IKEA laufend an smarten Produkten, die dem alltäglichen Chaos entgegenwirken“, so Maimuna Mosser, Country Commercial Manager.

Ordnung leicht gemacht mit TIGERFINK

12 Prozent der befragten Personen geben an, dass sie den Platz in ihrer Wohnung gerne effizienter nützen möchten. Unzureichender Platz besonders beim Thema Stauraum stellt die größte Frustration für die Österreicher:innen dar. Um dem Wunsch der Befragten (20 Prozent) nach mehr Ordnung und Platz nachzukommen, präsentiert IKEA dieser Tage die geräumige Aufbewahrungslösung TIGERFINK. Speziell für Kinder entwickelt, bietet der türkisfarbene Aufbewahrungsturm Erleichterung beim Aufräumen von Spielsachen und Stofftieren.

TIGERFINK on tour

In den kommenden Sommermonaten wird es die clevere Aufbewahrungslösung in den IKEA Einrichtungshäusern in ganz Österreich in überlebensgroßer Form zu bestaunen geben: denn der TIGERFINK geht auf Tour durch Österreich und legt zwischen 20. Juli und 24. August in allen IKEA Einrichtungshäusern und an einigen öffentlichen Plätzen in Österreich mehrtägigen Tourstops ein.

Vor Ort gibt es ein spannendes Gewinnspiel, bei dem Kund:innen und Interessierte ein Stofftier in die TIGERFINK-Nachbildung werfen (die genauen Spielbedingungen werden vor Ort bekannt gegeben). Alle Teilnehmenden erhalten einen Sofortgewinn in Form eines Gutscheins (für 1+1 gratis Plant-based Dog und Eiscreme in den Stores bzw. für ein FABLER BJÖRN Stofftier bei den öffentlichen Plätzen). Zusätzlich können sich alle Teilnehmer:innen mit ihrer E-Mail-Adresse registrieren, um an einer Verlosungteilzunehmen und haben so die Chance auf eine EUR 3.000,- IKEA Geschenkkarte oder 1 von 50 TIGERFINKs. Zudem gibt es die Möglichkeit auch online mitzumachen www.ikea-tigerfink.at – je öfter teilgenommen wird, desto höher die Gewinnchancen.

Die Stationen lauten wie folgt:

• 20. – 22. Juli, IKEA Einrichtungshaus Wien Westbahnhof

• 20. Juli und 25. Juli, Wien Donauzentrum

• 21. Juli, Wien Mitte The Mall

• 22. Juli, Wien Gänsehäufel

• 24. Juli Wien Schafbergbad

• 25. – 26. Juli, IKEA Einrichtungshaus Graz

• 27. Juli, Podersdorf Nähe PODOPlay

• 28. – 29. Juli, IKEA Einrichtungshaus Klagenfurt

• 29. Juli, Wiener Neustadt Fischapark

• 01. – 02. August, IKEA Einrichtungshaus Salzburg

• 04. – 05. August, IKEA Einrichtungshaus Innsbruck

• 08. – 09. August, IKEA Einrichtungshaus Linz

Quelle: IKEA © Niklas Schnaubelt