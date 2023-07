Villeroy & Boch zur area30

Rund 140 Aussteller und Fachbesucher aus rund 50 Ländern werden vom 16. bis 21. September 2023 zur area30 im nordrhein-westfälischen Löhne erwartet. Darunter erneut die Premiummarke Villeroy & Boch. Im 275. Jubiläumsjahr präsentiert die Marke den beliebten Spülstein mit den Dekoren Brindille und Mosaïque sowie die filigran-puristische Küchenarmatur Finera Square Jubilee. Darüber hinaus werden attraktive Neuheiten wie die trendstarke Unterbauspüle Subway 80 U und die neue Keramikfarbe Pure Black vorgestellt.

275 Years Creating Homes – Der markante Spülstein, der bereits seit über 100 Jahren produziert wird und in den letzten Jahren ein beeindruckendes Comeback erlebt, geht im Jubiläumsjahr eine Liaison mit dem ältesten Dekor der Firmengeschichte ein – Brindille aus den 1770er Jahren. Dazu hat die deutsch-dänische Designerin Gesa Hansen das Motiv der blauen Blütenzweige, bekannt vom Geschirrklassiker Alt Luxemburg, für das Doppel- und das Einzelbecken neu arrangiert. Als weitere, historisch inspirierte Variante ist der Spülstein mit dem geometrischen Dekor Mosaïque erhältlich, das von den Mettlacher Platten aus der Mitte des 19. Jahrhunderts entlehnt ist. Das dreidimensional anmutende Muster aus kleinen Rhomben wurde zudem in feinen Linien in die exklusive Edelstahlarmatur Finera Square Jubilee, die auf 275 Stück limitiert ist, graviert. Zusammen bilden die Armatur Finera Square Jubilee und der Spülstein Mosaïque ein umwerfendes Ensemble, das alle Blicke auf sich zieht.

Villeroy Boch Spülstein Brindille Jubiläum 2023

Trendthemen „Unterbauspülen“ und „Schwarz in der Küche“

Die neue Unterbauspüle Subway 80 U rundet das Sortiment der Erfolgskollektion Subway ab. Die imposante Keramikspüle für 80er Unterschränke überzeugt mit ihrem praktischen Doppelbecken gleichermaßen in Sachen Ästhetik wie Funktion. Da sie unter der Arbeitsplatte montiert wird, erhält der Spülplatz eine durchgehende Optik, die ein harmonisches Gesamtdesign erzeugt und die Großzügigkeit der Küche betont. Doch auch wenn sich die Spüle bei dieser Einbauart dezent zurücknimmt, punktet die hochwertige Keramik mit subtiler Eleganz und aktuellem Design – klassisch in Weiß, in Farbe als bewusster Kontrast oder als Ton-in-Ton-Komposition. Dabei betont sie mit klarem Understatement die Wirkung der Arbeitsplatte, die sich in ausdrucksvollem Naturstein wie Granit oder Marmor gerne in den Vordergrund stellen darf.

Auch hinsichtlich Funktion bleiben mit Subway 80 U keine Wünsche offen. Sie lässt eine vollständig ebene Arbeitsfläche entstehen, die leicht zu reinigen ist und deren Platzangebot komplett ausgenutzt werden kann – von der Speisenzubereitung bis zum Abwasch. Die Keramikspüle selbst bietet zwei Becken: ein großes, 40 cm breites Hauptbecken und dazu ein 25 cm breites Zweitbecken. Beide Becken besitzen die gleiche Tiefe und sind durch einen Mittelsteg getrennt, der nach oben nicht bündig abschließt. Dadurch ist, obwohl beide Becken verschließbar sind, nur ein Überlauf erforderlich – ein funktionales und zugleich ästhetisches Detail.

Villeroy Boch Subway 80

„Mit der neuen Subway 80 U stellen wir die konsequente Ausrichtung unserer Marke an den aktuellen Marktbedürfnissen erneut unter Beweis“, sagt Timo Mänz, Vertriebsleiter Küche Deutschland Region Nord & Mitte. „Unterbauspülen, insbesondere mit praktischen Doppelbecken, werden zurzeit stark nachgefragt, das Segment wächst – und wird in den kommenden Jahren weiterwachsen. Hier sehen wir einen ganz starken Trend bei der Ausstattung der hochwertigen, modernen Küche.“

Ein weiteres Messe-Highlight von Villeroy & Boch ist die neue, starke Keramikfarbe Pure Black, in der selbstverständlich auch Subway 80 U erhältlich ist. Der tiefe Schwarzton, der voll im Trend zu schwarzen Spülen und Accessoires in der Küche liegt, setzt die neue Unterbauspüle selbstbewusst in Szene und verleiht ihr, wie auch vielen anderen Keramikspülen von Villeroy & Boch, einen besonderen Glamour.

Villeroy Boch Subway 80 U

Darüber hinaus zeigt das Villeroy & Boch-Messeteam auf der area30, Stand D 21, weitere, interessante Neuheiten und stellt ausgefeilte Tools vor, die Planende in Küchenstudios und Möbelhäusern bei der Kundenberatung unterstützen. Ein Besuch am Villeroy & Boch-Stand lohnt sich auf jeden Fall.

