Studioerweiterung olina Meran: ganzheitliches Design trifft moderne Gemütlichkeit

Alexander Prossliner ist bereits seit 11. Oktober 2013 Franchisepartner von olina und bringt reichlich Erfahrung aus dem Möbelhandel mit. Nach intensiver Marktrecherche war er seinerzeit auf olina gestoßen und fasste den Plan, in Südtirol ein Studio zu eröffnen. Mit olina fand er den passenden Partner in der Umsetzung. Nun, fast zehn Jahre später, ist er aktiver Beirat und amtierender Beiratssprecher im mittlerweile 20 Studios umfassenden Franchisenetzwerk.

Sein Geschäft ist ein Familienunternehmen, das er zusammen mit seiner Frau Johanna betreibt, die ebenfalls im Studio tätig ist. Gemeinsam haben sie zwei Söhne und leben in Meran. Nun wurde vor Ort kräftig in eine großzügige Studioerweiterung investiert. Das bestechend designte Küchenstudio liegt direkt an der Ausfahrt Meran-Marling, in der Luis-Zuegg-Straße 56 und wurde im Rahmen der olina-Jahrestagung am 30. September 2022 feierlich eröffnet.

Zu Beginn war das 165 m² umfassende Geschäftslokal nur angemietet, konnte aber 2017 erworben werden. Durch die Erweiterung von zusätzlichen 140 m² wuchs die Ausstellung, in der neben olina Küchen auch hochwertigste Wohnkonzepte gezeigt werden, nun auf über 300 m² an.

Martin Laireiter, Ernst Martin Schaible (GF Der KREIS), und das Inhaberehepaar

„Die nachhaltige Entwicklung des olina Standorts in Meran, aber noch viel mehr die des Unternehmers Alexander Prossliner, ist für uns als Franchisegeber als Best-Practise zu bezeichnen“, ist sich Martin Laireiter, Geschäftsführer von olina, sicher.

Das Inhaberpaar legt schon seit jeher besonderen Wert auf ein ganzheitliches Konzept. olina Küchen, Essplätze und auch das Thema Schlafen, werden sehenswert in der lichtdurchfluteten Ausstellung inszeniert. Stimmige, authentische Materialien, moderne Gemütlichkeit gepaart mit Spitzentechnologie, spielen hierbei die Hauptrolle.

Weitere Informationen finden Sie unter www.olina.com

Quelle: olina