SICAM 2022: GRASS bringt Bewegung in die Möbelbranche

Über die vier Tage, die ein 10-Jahres-Highlight für die internationale Zulieferermesse markierten, war der Stand von GRASS überdurchschnittlich gut besucht. Der Grund ist klar: Die Präsentation gehörte zu den attraktivsten Auftritten auf der SICAM und bot Besuchern die Möglichkeit, sowohl Neues zu entdecken als auch Altbewährtes auszuprobieren.

Messepräsentation spiegelt Produktphilosophie wider

Für die SICAM hatte GRASS einen komplett neuen Messestand konzipiert, der die Tugenden des Unternehmens auf unterschiedlichen Ebenen präsentierte: Das klare, minimalistische, hochwertige Standdesign entsprach dem Ideal, das sich auch in den Produkten des Unternehmens wiederfindet. Gleichzeitig wurde viel Liebe zum Detail in eine außergewöhnliche Darstellung der Produkte gesteckt: „Wir wollen unsere Partner aus Industrie und Handwerk mit unseren Produkten begeistern“, sagt Marketingleiter Andreas Marosch. Für dieses Ziel hat GRASS eine übersichtliche Produktpräsentation entwickelt, die mit vielen eleganten Details und erklärenden Darstellungen überzeugt.

Ein neues Schubkasten-Zeitalter mit Vionaro V8

An Produkten gab es auf dem Stand von GRASS eine ganze Reihe zu entdecken. Wie auch schon in Mailand und auf der area30 war Vionaro V8 ein erster Produkthöhepunkt: Mit dem Stahlschubkasten, der mit 8 Millimetern gerade einmal so schmal wie ein Bleistift und noch dazu recycelbar ist, begann ein neues Schubkasten-Zeitalter. „Die Bedeutung von funktionalen Komponenten hat sich verändert“, sagt Harald Klüh, Global Brand Manager von GRASS. „Differenzierung findet auch über das statt, was man nicht auf den ersten Blick sieht, und dazu leisten wir mit unseren Bewegungs-Systemen einen entscheidenden Beitrag.“ Auf der SICAM stieß der Design-Schubkasten auf große Resonanz. Mit seiner monolithisch-klaren Designsprache, seiner Stabilität, Langlebigkeit und der fast einhundertprozentigen Recyclingquote bringt Vionaro V8 auf den Punkt, was GRASS ausmacht – und setzt Standards für die Zukunft.

GRASS Vionaro V8

GRASS baut das Plattformkonzept aus

In Pordenone konnte die Branche neben Vionaro V8 auch einen ersten Blick auf zwei Produktneuheiten werfen, mit denen GRASS das Plattformkonzept weiterdenkt und die Auswahl- und Kombinationsmöglichkeiten der Möbelhersteller noch einmal deutlich ausbauen wird.

Während GRASS mit Nova Pro One ein Schubkasten-System einführt, dass Nova Pro Scala perfekt ergänzt und um ein neues Design erweitert, fokussiert auch die zweite Neuheit, Dynaneo, den Plattformgedanken: Dynaneo ist die perfekte Ergänzung zur Unterflur-Führung Dynapro und bietet durch ihr innovatives Führungskonzept maximale Stabilität bei bis zu 30 Kilogramm Tragkraft. Nova Pro One wiederum basiert auf dem millionenfach bewährten Führungs-System Nova Pro und wird in einer Reihe von Ausführungen auf den Markt kommen.

„Wir sehen, dass einerseits die Kundenansprüche immer individueller werden, andererseits die Hersteller Standards brauchen“, so Marco Müller, Geschäftsführer GRASS Italia. „Diese Ansprüche bedienen wir mit unserem Plattformkonzept. Und der Erfolg unseres Messeauftritts bestärkt uns darin, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind.“

GRASS Nova Pro One

Weitere Informationen finden Sie unter www.grass.eu

Quelle: GRASS