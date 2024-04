SÜDBUND startet Online-Magazin

Online-Magazin besticht mit klaren Vorteilen

„Wir haben unsere gedruckte ‚WOHNEN&mehr‛ nach über 30 Jahren in ihren wohlverdienten Ruhestand geschickt. Mit dem neuen digitalen Format von ‚Das Wohnmagazin‛ bieten wir sowohl dem Endverbraucher als auch unseren Fachgeschäften viele Vorteile“, so Klaus Kurringer, Vorstand der SÜDBUND eG. „Letztendlich geht es darum, beide mit der Gestaltungsvielfalt und den Produkten unserer Branche zu begeistern. Das Online-Magazin soll richtig Lust aufs Einrichten und Wohnen machen.“

www.das-wohnmagazin.de löst das klassische Konzept des Druckproduktes ab und eröffnet neue Chancen, um Kunden für die Fachgeschäfte von SÜDBUND zu generieren und zu binden. Es punktet unter anderem dadurch, dass es vier Mal im Jahr komplett neue Inhalte in den Produktbereichen mit saisonalen Schwerpunkten und Lifestylethemen publiziert.

„Kunden möchten sich flexibel und zeitlich unabhängig informieren“, so Kurringer. Genau dies biete ‚Das Wohnmagazin‛ mit seiner Präsenz im Internet. Das Online-Portal, das sich durch hochwertige redaktionelle Beiträge auszeichnet, sei ein Schlüssel, um Endverbraucher zu erreichen. „Das Medium ist Impulsgeber und Schnittstelle zwischen Menschen, die Wohnträume haben und unseren Fachgeschäften, die diese umsetzen können“, sagt Kurringer.

Individualisierte Magazine für Fachgeschäfte

Für seine Fachgeschäfte hat die SÜDBUND eG ein besonderes Paket geschnürt. Der Verband bietet seinen Kunden und Mitgliedern eine individualisierte Form des Magazins an. SÜDBUND personalisiert für jedes Fachgeschäft auf Wunsch das eigene Online-Magazin. Mit dem Digital-Vorstoß sind weitere Ideen verbunden, die künftig auf der Plattform weiterentwickelt werden sollen. „Das ist erst der Anfang. Wie jeder Handwerker in unserer Branche wollen und müssen wir uns stets bewegen, um die sich verändernden Kundenbedürfnisse zu erfüllen. In unserem Projekt sehen wir ein erfolgreiches Instrument für die Zukunft, damit unsere Mitglieder, Kunden und auch unsere Lieferanten vom Markt wahrgenommen werden. Es ist ein toller Service für unsere Fachgeschäfte, um ihre Sichtbarkeit zu erhöhen.“

Praktisch – auch für unterwegs – das Online-Magazin von SÜDBUND

Hier geht es zum neuen SÜDBUND Online-Magazin: www.das-wohnmagazin.de

Quelle: SÜDBUND eG