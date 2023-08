SuperStay Live, die Messe zur Wertsteigerung von Ferienimmobilien

Auf dem Augsburger Messegelände feiert die SuperStay Live ihre Premiere

Die SuperStay Live thematisiert im Wesentlichen zwei Ebenen. Die erste Ebene der Wertsteigerung konzentriert sich auf die Einrichtung und Ausstattung. Hier präsentiert die Messe namhafte Aussteller wie Segmüller, Voglauer, Metallbude, Nordlux, Blomus, Niehoff Sitzmöbel, Admiral Betten, Ozonos, Jan Kurtz Design, IMS Group, Femira, Loddenkemper, Otten, Wiemex, Wiemann, Flatrack und viele mehr. Besucher haben die Möglichkeit, sich über die neuesten Trends und Produkte für ihre Ferienimmobilie zu informieren.

Die zweite Ebene der Wertsteigerung – die Vermietung, Verwaltung und Vermarktung – spielt eine entscheidende Rolle, um das Potenzial einer Ferienwohnung voll auszuschöpfen. Aus diesem Grund legt die SuperStay Live einen besonderen Schwerpunkt auf dieses Thema. Namhafte Unternehmen wie Novasol, booking.com Interhome, Home2Go, DS Solutions/HRS Group, Secra, Holidu, Bookiply, Lohospo, BNB Prohos und andere geben den Besuchern wertvolle Einblicke in bewährte Strategien und Best Practices zur effektiven Vermarktung und Steigerung der Auslastung ihrer Ferienimmobilien.

Vortragslounge mit Einblicken von Experten

Ein weiteres Highlight des Rahmenprogramms sind die inspirierenden Vorträge von Branchenexperten. Juliane Blaurock, Head of Sourcing bei Destination Solutions/HRS, spricht über die erfolgreiche Vermarktung von Ferienunterkünften. Björn Menzel, Geschäftsführer von Ferienamwasser.reisen, beleuchtet die Bedeutung von Nischenportalen für Vermieter. Holger Tiggelkamp, Deutschlands führender Experte für Urlaub mit Hund, teilt wertvolle Erkenntnisse zum Thema “Urlaub mit Hund – so spreche ich Hundebesitzer an”. Annik Rauh von den Fewo Angels gibt leicht umsetzbare Tipps, wie man gute Reinigungskräfte findet, kontrolliert und motiviert. Stephan Kastner von buchungsmanager.de informiert über den optimalen Workflow in der Vermietung.

Erster Zukunftskongress Ferienhaus

Am Messefreitag findet zudem der erste Zukunftskongress Ferienhaus unter der Schirmherrschaft des Deutschen Ferienhausverbands ebenfalls in der Messe Augsburg statt. Das spannende Programm finden Sie unter https://www.meaferias.de/zukunftskongress/

Ticketshop ab jetzt geöffnet

Die Nachfrage nach Tickets für die SuperStay Live hat bereits Mitte Juni begonnen und ist ein vielversprechendes Zeichen für eine erfolgreiche Veranstaltung im November. Ab sofort ist der Ticketshop auf der Website www.superstay.live geöffnet.

Die SuperStay Live Messe bietet die einzigartige Gelegenheit für Immobilienbesitzer, Investoren und Branchenexperten, wertvolles Wissen und Inspiration rund um die Wertsteigerung von Ferienimmobilien zu erhalten.

Arne Petersen, CEO / Co-Founder freut sich auf eine erfolgreiche Veranstaltung

Weitere Information und Kontakt:

Weitere Informationen finden Sie unter www.superstay.live

Quelle: App Me GmbH