Synthesa – Trendfarbe 2022 ist Rosé-Mauve

Die Überraschung: Rosé-Mauve ist Trendfarbe des Jahres

Nur auf den ersten Blick überrascht die Farbe des Jahres, denn genau betrachtet, drückt Rosé-Mauve genau das aus, was die Menschen suchen: Glück und Erneuerung, Leichtigkeit und Zuversicht. „Mauve als vielfältiger Farbton zwischen Rot und Violett verbindet uns mit den glücksspendenden Empfindungen, die wir im Frühling angesichts der aufblühenden Natur erleben. In Rosé-Mauve summiert sich alles, was uns 2022 farblich erwartet.“ Und so kreisen die drei Farbwelten von UNIKAT #5 rund um 3D Flamenco 110, wie Rosé-Mauve entsprechend der Caparol-Systematik heißt.

Die polychrome Farbwelt 1 gruppiert sich um das zentrale Rosé-Mauve (3D Flamenco 110). Die Farbe des Jahres eignet sich wie hier bestens für großflächige Anwendungen.

Wilde Malve und ein Glücksvogel

Glück symbolisiert auch der Kranich – und das schon in der Mythologie der alten Griechen. Der Zugvogel mit seinen großen Schwingen ist über viele Kulturen hinweg ein Sinnbild für Gesundheit, für Optimismus, für das Erhabene und natürlich Ausdauer. Seine legendären Balztänze und seine filigrane Anmutung sind so ausdrucksvoll wie faszinierend. All dies verbindet ihn mit dem Charakter des Mauve, daher wählte ihn das Team um Andrea Girgzdies als Symbol für die Trendfarben des Jahres 2022, UNIKAT #5 genannt.

In Farbwelt 2 spielen mineralische Beschichtungsmaterialien eine große Rolle, zum Beispiel Calcino Romantico kombiniert mit Kalkfarbe

Mauve-Variationen: Vielseitig kombinierbar

Farbwelt 1, die „Abwechslungsreiche“ benannt, lässt diese Wandlungsfähigkeit von Rosé-Mauve sofort erkennen. Mit den neun Kombinationstönen lassen sich sowohl ausgesprochen harmonische Ton-in-Ton-Lösungen realisieren wie auch aufreizend farbige bis eher grafisch wirkende, kontrastreichere Gestaltungen.

Farbwelt 2 baut auf einem verhüllteren Mauve auf, Puder-Mauve genannt und als 3D Barolo 25 definiert. Das Zusammenspiel der zehn Nuancen ist sehr zart, zeigt nur geringe Kontraste und wirkt vom Grundtenor leicht und warm. Allein mit 3D Arctis 45, einem sanften Graublau, steht ein Kontrastton bereit, um gezielt visuelle Stopper und Akzente zu setzen. „Die Feinfühlige“ nennt sich diese minimalistische Farbzusammenstellung. Kontraste wiederum finden in Form von markanten Strukturen Einzug, raue Oberflächen, die idealerweise auf mineralischen Produkten basieren, was wiederum die natürliche Anmutung betont.

Einem komplett konträren Ansatz folgt „Die Lebendige“, die dritte Farbwelt. Im Zentrum steht Lavendel-Mauve, 3D Velvet 55, ein verblasstes Violett mit einem deutlich blauen Anteil, kühl und ruhig. Das Spektrum hier reicht von erdigen graugrünen bis hin zu leuchtend ockerfarbigen Tönen.

In Farbwelt 3 bildet Lavendel-Mauve (3D Velvet 55) die Leitfarbe, ein verblasstes Violett, eher kühl anmutend und hier in der perlmuttglänzenden Version subtil schimmernd.

Kreativtechnik 2022

Die Trend-Oberfläche fügt sich ideal in die Farbwelt 1 ein, nennt sich „Antik Aquarell“ und basiert auf der Verarbeitung matter Lasuren (DecoLasur) kombiniert mit Metallic-Effekten (Metallocryl). Das Ergebnis sind zart schimmernde, ineinander übergehende Farbschleier, die ein subtiles Lichtspiel auf den Flächen entfalten. Diese Technik lässt sich sowohl mit tiefen Tönen wie auch hellen Nuancen umsetzen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.caparol.de/Trendfarben

Quelle: Caparol Farben Lacke Bautenschutz/blitzwerk.de