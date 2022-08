systemceram baut „Kara“-Serie aus

Mit dieser Ergänzung reagiert der Spezialist für Keramikspülen aus Feinsteinzeug auf einen vielfach geäußerten Wunsch seiner Handelspartner. Bereits erhältlich sind für den 60er-Spülenschrank das Einzelbecken „Kara57“ sowie als Modell mit Abtropffläche die „Kara 85“. Bezeichnend für den Erfolg der „Kara“-Serie von systemceram sind die dezenten Schrägen am Beckenrand. Sie verleihen den Becken und Spülen aus Feinsteinzeug eine elegante Optik und schaffen gleichzeitig eine zusätzliche Funktion. Denn zusammen mit abgestimmtem Zubehör lässt sich ganz einfach eine weitere Funktionsebene realisieren.

Kara57 von systemceram

Auch in Gold

Mit der „Tradizione“ bereichert zudem eine besondere Küchenarmatur das exklusive Premiumangebot von systemceram. Die Neuheit ist eine klassische L-Armatur mit Schlauchauszug und Einhebelbedienung, die mit ihren verspielten Rundungen ins Auge fällt. Fließend-weiche Übergänge finden sich am Sockel wieder, ebenso am Bedienhebel und am fein abgerundeten Auslauf. Damit eignet sich das charakterstarke Modell für individuelle Planungen in unterschiedlichen Küchenstilen. Vom gemütlichen Hygge-Style bis zum Industrial Look. Die universelle Einsetzbarkeit resultiert auch aus der großen Bandbreite an Oberflächen. systemceram bietet die aufwendig gearbeitete Armatur in vier Varianten an: „Chrom“, „Edelstahlfinish“, „Schwarzmatt“ und „Gold matt gebürstet“.

Küchenarmatur „Tradizione“

Neu gestalteter Messestand

Neben den Produktneuheiten zu Spülen, Armaturen und Zubehör wird der Messestand selbst einer der Highlights sein. Denn dieser wurde aktuell neu konzipiert. Im Mittelpunkt der visuellen Umsetzung stehen großformatige Motive aus dem Westerwald, der Heimat des Spezialisten für Keramikspülen aus Feinsteinzeug. Dabei soll deutlich werden, dass Nachhaltigkeit für das Unternehmen keine neue Disziplin ist, sondern dass es sich um eine „seit Jahrzehnten gelebte Praxis handelt“, wie Kevin Göbel, geschäftsführender Gesellschafter, erläutert. Und dass sich wichtige Aspekte der Nachhaltigkeit bereits aus dem natürlichen Spülenmaterial Feinsteinzeug heraus ergeben. Denn die grundlegende natürliche Stärke des keramischen Materials ist die 100%ige Recyclingfähigkeit. Zudem sind die Wege der Rohstoffversorgung besonders kurz. Mehr als 70 % der Rohstoffe für die zum Produktionsstandort Siershahn. Über Nachhaltigkeitsaspekte wie diese und andere mehr will das Unternehmen mit den Partnern aus dem Fachhandel auf der Messe ins Gespräch kommen. Damit diese die tragfähigen Nachhaltigkeitsargumente von systemceram in den Verkaufsgesprächen nutzen können.

Quelle: systemceram