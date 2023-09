„The Circles”: Inspirationsquelle für die Einrichtungsbranche

Wie der Name andeutet, eint die vier Circle-Formate ihre kreisförmige Gestaltung sowie ihre Funktion als Verbindungselement zwischen den Akteurinnen und Akteuren der Einrichtungsbranche. Ausstellende Unternehmen, Designerinnen und Designer, Fachexpertinnen und -experten, Verbände und Besuchende kommen hier zusammen, um neue Ideen zu entwickeln, Inspiration zu sammeln und Wissen zu vertiefen. Das ganzheitliche Konzept verkörpert das Leitthema „Connecting Communities” und schafft eine Verbundenheit, die weit über ein herkömmliches Messeerlebnis hinausgeht.

Circle Club, -Café, -Bistro, -Bar: Networking und Wissensaustausch

Im Circle Club, Circle Café, Circle Bistro und der Circle Bar bieten sich den Messeteilnehmenden zentrale Meeting Points, um sich in entspannter Atmosphäre zu vernetzen, im regen Messetreiben zu verweilen sowie Getränke und Snacks zu genießen. Die meisten dieser Circles verfügen über ein Studio, in dem hochwertige Programme stattfinden, von Fachvorträgen kuratierter Rednerinnen und Redner bis hin zu Produktvorstellungen der ausstellenden Unternehmen. Diese Angebote ermöglichen es, Wissen zu branchenrelevanten Themen zu erweitern, Inspiration zu sammeln, eigene Kompetenzen zu präsentieren und sich auszutauschen.

Installation Circles: Wo Kunst auf Design trifft

Die Installation Circles sind kompakte Installationen, die die Grenzen zwischen Kunst und Design verschwimmen lassen und neue Perspektiven auf die Raumgestaltung eröffnen. Vier ausgewählte Designerinnen und Designer, die auch einen Teil der Jury des Pure Talents Contest 2024 bilden, präsentieren ihre Installationen zu den Themen „Sense of Surface“, „Editions of Design“, „Impact of Light“ und „Welcome to stay“. Die Installation Circles regen zum Nachdenken und zur Diskussion an und werden so zu Highlights im Messerundgang.

Brand Circles: Innovationen der Aussteller​

In den Brand Circles setzen ausstellende Unternehmen ihre Highlight-Produkte in Szene. Innovative Produktlösungen und Sonderthemen werden hier in Installationen in einem exklusiven Rahmen erlebbar gemacht. Besucherinnen und Besucher bekommen so die Gelegenheit, Trends und neue Entwicklungen der Einrichtungsbranche zu entdecken und sich von den kreativen Ideen der Aussteller inspirieren zu lassen.

Community Circles: Gemeinschaft erleben

Die Community Circles greifen das Leitthema der imm cologne 2024 auf besondere Art und Weise auf, indem diese Flächen nicht nur von den Messeteilnehmenden gemeinschaftlich genutzt werden, sondern auch in Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Partnern und ausstellenden Unternehmen gemeinsam gestaltet und organisiert werden. Diese Circles können Gastronomiekonzepte, gemeinschaftlich bespielte Bühnen oder Networking Areas umfassen. Eine Gruppe von sieben renommierten deutschen Interior Brands wird eine gemeinsame Catering- und Networking Area nutzen: Object Carpet, Draenert, Walter Knoll, Rolf Benz, Kettnaker, Schönbuch und Freistil. Die Einführung der Community Circles unterstreicht das Engagement der imm cologne, den Gemeinschaftssinn in der Einrichtungswelt zu stärken, die branchenweite Zusammenarbeit zu fördern und einen interaktiven Raum für Ideenaustausch und Kooperation zu schaffen.

Die imm cologne 2024 wird nicht nur Schauplatz für Produkte und Trends, sondern auch Ort für aktive Diskussionen und Kooperationen innerhalb der Einrichtungsbranche, die ein einzigartiges Messeerlebnis schaffen.

Zusätzlich zu den Veranstaltungen in Köln baut die Koelnmesse ihr Portfolio in wichtigen Wachstumsmärkten rund um den Globus strategisch aus – so wie mit den erfolgreichen Messen ORGATEC TOKYO in Japan, interzum bogota in Kolumbien, interzum guangzhou in China und interzum forum italy.

Der Hallenplan der imm 2024

