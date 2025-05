Tim Strohmeyer unterstützt Avitana in Konstruktion und Entwicklung

Strohmeyer (33) verfügt über umfassende Erfahrungen, die er in Unternehmen der Automobilindustrie, Haushaltgeräteherstellung sowie Wasserfiltertechnologie sammelte. Zuletzt verantwortete er den Bereich Entwicklung als stellvertretender Abteilungsleiter bei einer Firma für Engineering und Prototypenbau. Als Bachelor of Engineering schloss er 2017 sein Maschinenbaustudium an der Hochschule Bielefeld erfolgreich ab. Strohmeyer erwarb und pflegt zudem breites Wissen in verschiedenen Software-Systemen.

Privat liebt er seine Hobbys Kraft- und Kampfsport sowie Motor- und Fahrradfahren. Im Ehrenamt unterstützt der Leopoldshöher in seiner Gemeinde als Nachhilfelehrer Schüler, Berufsschüler sowie ‚Erstsemestler‘ in den Bildungsbereichen Mathematik, Physik, Chemie und Englisch. Dank seiner umfassenden naturwissenschaftlich-technischen Kenntnisse, seinem praktischen Knowhow und der ausgewiesenen Führungserfahrung ist Strohmeyer die ideale Ergänzung für das Avitana-Team und wird dort zudem den Vertrieb maßgeblich supporten.

Maschinenbauingenieur Tim Strohmeyer ist der jüngste Personalzugang beim Herforder Kaltplasmafilter-Spezialisten Avitana und verstärkt die für die weitere Unternehmensentwicklung wichtigen Segmente Konstruktion und Produktentwicklung

Weitere Informationen finden Sie unter www.avitana.de

Quelle: Avitana