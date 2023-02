Trends der DOMOTEX 2023 – wir stehen auf Nachhaltigkeit!

Die DOMOTEX präsentierte sich vom 12. bis 15. Januar 2023 erneut als internationale Trendschau der Branche. Auf der weltweit führenden Messe für Teppiche und Bodenbeläge trafen sich Aussteller und Besucher*innen, um sich über Produktneuheiten und Branchentrends auszutauschen. Abgesehen von der positiven Atmosphäre, überzeugte vor allem auch die werte-basierte Ausrichtung der Veranstaltung. Das aktuelle Leitthema “FLOORED BY NATURE” bezieht sich auf den Megatrend der Nachhaltigkeit und rückte damit den Fokus auf Themen wie schonenden Ressourceneinsatz, Kreislaufwirtschaft, natürliche- und Recyclingmaterialien sowie gesundes Wohnen und Arbeiten. Das Leitthema gliederte sich in die Bereiche „Connecting Markets“, „Conscious Living“ und „Colourful Nature“.

Mit Präsentationen nachhaltiger Produkte und aktuellen Forschungsprojekten, einer haptischen Materialschau sowie einem inspirierenden Rahmenprogramm bildete die Sonderfläche “THE GREEN COLLECTION” in Halle 23 das kreative und kommunikative Herzstück der Messe.

GREEN COLLECTION AWARD

Ebenfalls Teil der Sonderschau war auch die Preisverleihung des GREEN COLLECTION AWARDS, welcher erstmals auf der DOMOTEX vergeben wurde und bereits nachhaltige Produkte und Produktionsprozesse sowie besonders engagierte Unternehmen prämiert. Eine unabhängige Jury – bestehend aus Bayram Aslan, Institutsleiter und Direktor des TFI Aachen, Joachim Stumpp, Geschäftsführender Gesellschafter der Materialdatenbank raumprobe, Roman Eberharter, President der European Federation for Furniture Retailers (FENA), Reto Aschwanden, Managing Director der Non-Profit-Organisation Label STEP und Thomas Pfnorr, dem Nachhaltigkeitsbeauftragten des SN-Verlags – wählte unter allen für die Sonderfläche eingereichten Produkten neun Gewinner aus:

Le Fil Vert Rugs Collection | ABC Italia SRL (IT)

Go4cork Plus | Amorim Cork Composites (DE)

AMORIM WISE cork inspire 700 HRT | Amorim Deutschland GmbH (DE)

FIBRANO | Li&Co AG (CH)

Puro | Oriental Weavers (EG)

Ökologische Trittschalldämmung | STEICO (DE)

Hywood | ter Hürne GmbH & Co. KG (DE)

Tisca Respect Collection | Tisca Austria GmbH (AT)

PURLINE BIOBODEN wineo 1000 | Windmöller GmbH (DE)

Neben dem GREEN COLLECTION AWARD fanden auch die Preisverleihung des Parkett Star, Carpet Star und Carpet Design Award statt.

Natürliche und nachhaltige Bodenbeläge

Der nachhaltige Fokus spiegelte sich auch im Produktangebot der Aussteller im Bereich „FLOORING“ wider. Kork gehört zu den rasch nachwachsenden Rohstoffen. Zudem wirkt er dämmend, reduziert Schallübertragungen wie Temperaturschwankungen und verbessert das Raumklima. Als Korkspezialist präsentierte AMORIM gleich mehrere Fertigböden sowie Klebeparkett aus dem nachhaltigen Material. Auch der Schweizer Hersteller Li&Co präsentierte mit „LICO Kork“ und „LICO Printcork“ Böden aus diesem Material. Neben Naturkorböden präsentierte das Unternehmen auch „Fibrano“, ein kunststoff-freier Naturboden, der sich ausschließlich aus nachwachsenden Materialien wie Holz, Kork, Naturfasern, Kautschuk und anderen natürlichen Rohstoffen zusammensetzt.

Neben dem GREEN COLLECTION Gewinner „Hywood“ stellte ter Hürne auch seinen nachhaltigen und zertifizierten Designboden „Avatara“ vor, welcher aus Talcusan, einer Rezeptur aus Kreide, Silikaten und dem ökologisch unbedenklichen Polymer Polypropylen besteht. Windmöller zeigte “Purline Bioboden wineo 1500” in zahlreichen Farbvarianten und Mustern. Dieser Bodenbelag basiert auf dem Verbundwerkstoff ecuran, der überwiegend aus nachwachsenden Rohstoffen wie Raps- oder Rizinusöl und Kreide hergestellt wird. Auf Wunsch lässt er sich individuell bedrucken. Välinge stellte mit „Woodura“ einen hoch belastbaren und wasserunempfindlichen Bodenbelag vor, der zudem ressourcenschonend mit Holz umgeht. Für diesen Bodenbelag wird Holzfurnier nur als Deckschicht eingesetzt, sodass die Rohstoffausbeute viel höher als bei herkömmlichen Decklagen ist.

Nachhaltige Teppichtrends auf der DOMOTEX

Auch bei den Ausstellern im Segment „RUGS“, das handgefertigte und maschinell gefertigte Teppiche vereint, fand das Leitthema rund um Nachhaltigkeit große Resonanz.

Wolle, Seide, edle Handarbeit: Handgefertigte Teppiche, wie sie auf der DOMOTEX gezeigt werden, sind einzigartige Schmuckstücke, die eine besondere Atmosphäre im Raum schaffen. Durch die Verwendung nachwachsender Rohstoffe und ihrer langen Lebensdauer sind handgefertigte Teppiche vor allem nachhaltiger Bestandteil der Wohn- und Objekteinrichtung. Aus hochwertiger Schafswolle oder edler Seide gefertigt, wirken sie wärmedämmend, fühlen sich angenehm weich an und können sogar Staub und Pollen aus der Luft aufnehmen und zu einem angenehmen Raumklima beitragen.

Über positive Materialeigenschaften und Handwerkskunst hinaus sorgen engagierte Hersteller wie Jaipur Rugs, S.U. RUGS oder Theo Keller für ein gutes Gefühl beim Erwerb von Teppichen, denn diese Hersteller engagieren sich sozial in puncto Fair Trade und gegen Kinderarbeit. Gegen Kinderarbeit setzt sich vor allem auch die NGO GoodWeave International ein. Das entsprechende Gütesiegel gehört daher zu den besten Versicherungen, dass ein Teppich ohne Kinderarbeit hergestellt wurde.

Mit dem Trend zum wachsenden Umweltbewusstsein geht ein steigender Anspruch auch an Qualität, Beschaffenheit und Produktion der maschinell gefertigten Teppiche einher. Oriental Weavers aus Ägypten stellte gleich mehrere nachhaltige Webteppich-Kollektionen auf der diesjährigen DOMOTX vor: „Puro“, „ Baduhi“ und „Mojave“. Für die Kollektion „Puro“, die zu 100 % aus recycelten Baumwollfasern besteht, wurde das Unternehmen mit dem GREEN COLLECTION AWARD prämiert. Dass es nicht immer klassische Materialien wie Wolle und Baumwolle sein müssen, bewies Verbatex mit seinen gezeigten Viskose-Teppichen. Der belgische Hersteller verwendet Viskose, die von SFC als Beitrag zur Kreislaufwirtschaft aus schnell nachwachsendem Holz erzeugt wird. Zusätzlich setzt Verbatex auf Dope-gefärbte Fasern, was den Wasser- und Energieverbrauch während der Produktion reduziert. McThree setzt hingegen vermehrt auf Kunststoffgarne. Um zu gewährleisten, dass die Produktion strengsten Umweltstandards entspricht, kooperiert das Unternehmen mit externen Spezialisten. Auf der DOMOTEX zeigte das Unternehmen gleich zwei neue Kollektionen: „Mundo“, eine Outdoorkollektion, die auch in Innenräumen eine gute Figur macht und „Boho Culture“ in fröhlichen Farben und handwerklichen Berber-Look.

Nachhaltige Entwicklungen wie diese machen schon jetzt neugierig auf die nächste DOMOTEX, die vom 11. bis 14. Januar 2024 auf dem Messegelände in Hannover stattfindet. Viele namhafte Unternehmen haben ihre Teilnahme für 2024 bereits bestätigt – darunter ter Hürne, Windmöller, Neuhofer, NK Sales, Merinos, Oriental Weavers u.v.m.

Weitere Informationen finden Sie unter www.domotex.de

Quelle: Messe Hannover