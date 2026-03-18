TrendSet Sommer 2026: Save the Date für die neuesten Interiors & Lifestyle-Trends A/W 2026.27

In den gut gefüllten Hallen in München zeigen die Aussteller ihre neuen Produkte aus allen wichtigen Bereichen. Die fokussierten Angebote der Topic Areas TrendSet Newcomer und TrendSet Bijoutex bieten darüber hinaus einen Ausblick auf innovative Produkte neuer Firmen und auf die neuesten Trends in Sachen Modeschmuck, Beauty, Fashion und Accessoires.

Als größte Fachmesse ihrer Art im südlichen deutschsprachigen Raum und stärkste Fachmesse für die Branche in der kaufkraftstärksten Region Europas zeigt die TrendSet Sommer 2026 im Juli die neusten Trends und Produkte für Herbst/Winter 2026.27 und die kommende Festive Season. Rund 1.740 Marken und Kollektionen aus rund 40 Ländern der Welt präsentieren auf der TrendSet Sommer 2026 am hochkarätigen Messtandort München ihre Neuheiten für die nächste und teils übernächste Saison. Die große Bandbreite an Bereichen, Sortimenten, Ausstellern, Fachbesuchern und Special-Interest-Angeboten macht die TrendSet zum wichtigen Branchentreff und Ordertermin.