TrendSet Winter 2026: Wieder ein gelungener Orderstart in München

Rund 20.000 Fachbesucher aus Deutschland und den angrenzenden europäischen Nachbarländern fanden bei den über 1.700 Ausstellern und Marken wieder die neuesten Trends und Produkte zum Ordern für Frühjahr/Sommer 2026 und Ostern. Besonders erfreulich war auch der Anstieg der Pre-Order für Winter und Weihnachten 2026.

Diesmal noch früher gelegen mit einem Sonntag als erstem Messetag zeigte die TrendSet in München wieder ihr ganzes Potenzial als internationale Trend- und Ordermesse. Drei Tage lang konnten Besucher aus Einzel-, Groß- und Onlinehandel sowie Hotellerie und Gastronomie Produktneuheiten entdecken und ordern. Die Besucherzahlen blieben dabei konstant zum Vorjahr, die Order verlief gut. Das Weihnachtsgeschäft gestaltete sich vor allem im süddeutschen Raum und in den touristischen Zentren wider Erwarten erfolgreich. Dementsprechend war der Handel in Orderlaune. Und wer Geschäft machen will, braucht neue verkaufsstarke Ware für die kommende Saison, und die gab es auf der TrendSet Winter 2026 reichlich zu entdecken.

„Der frühe Messetermin, das gute Weihnachtsgeschäft und die optimistische Stimmung haben sich bemerkbar gemacht. Die Besucherzahlen waren stabil, der Trend, dass mehr Firmen mit weniger Personen auf die Messe kommen, hält an. Die Qualität der Klientel macht hier den Unterschied. Dementsprechend konnten die Aussteller gute Order verzeichnen und vor allem die, die aktiv eingeladen haben und deren Außendienst bereits vor der Messe Termine vereinbart hat, konnten alle Möglichkeiten einer Messe mit persönlichem Kontakt zum Kunden ausschöpfen. Marken und Kollektionen aus über 30 Ländern haben die TrendSet Winter 2026 als Order- und Trend-Plattform zur Präsentation ihrer Neuheiten für die nächste und auch schon übernächste Saison genutzt. Der neue interaktive Hallenplan (powered by INVIZCOM FLOX™ – Floor eXplorer) hat sich bewährt und war für die Planung des Messebesuchs stark in Gebrauch. Das hat dazu beigetragen, dass Besucher noch effizienter von A nach B kamen und genau das fanden, was sie suchten.“, fasst Tatjana Pannier, Geschäftsführerin der TrendSet den Messeverlauf der TrendSet Winter 2026 zusammen.

Positiver Messeverlauf, gute Order, stabile Besucherzahlen

Die Aussteller blicken auf eine erfolgreiche Messe zurück. Gute Orderquoten, viele Kontakte, sehr gutes Neukundengeschäft und fachlicher Austausch ließen die TrendSet wieder als Ordermesse, Trendplattform, Präsentationsforum und Networking Place in München punkten. In den herausfordernden wirtschaftlichen Zeiten ist es neben der großen Produkt- und Bereichsvielfalt, dem frühzeitigen Termin und den vielen Trends und Neuheiten vor allem auch der kaufkräftige Messestandort München, der die TrendSet zum zentralen Branchentreff und Business-Booster macht.

Viel Frequenz und Inspiration in fünf Messehallen

Über 1.700 Aussteller und Marken zeigten im Januar in München Neuheiten, Innovationen und Highlights aus Interiors & Lifestyle. Regional, national und international waren alle wichtigen Marken und Kollektionen vertreten. Branchengrößen und Markführer aus Deutschland, Europa, Asien und der ganzen Welt zeigten eindrucksvoll, was zur nächsten Saison in den Handel kommt. Aber auch kleinere und neue Hersteller sowie Designer waren in vielen Bereichen vertreten. Die Topic Area TrendSet Newcomer überzeugte die Fachbesucher wieder mit innovativen Produkten. Die Topic Area TrendSet Bijoutex zeigte die neuesten Trends in Sachen Modeschmuck, Beauty, Fashion und Accessoires. Und die TrendSet Fine Arts präsentierte vielversprechende Künstler und ihre Arbeiten für Kunstsammlungen, Sortimentserweiterungen und Ladenausstattungen.

Place to be für die Branche im Januar

Die TrendSet bietet Ausstellern und Fachbesuchern gleich zum Jahresanfang als erste internationale Fachmesse für Interiors, Inspiration und Lifestyle vielfältige Möglichkeiten der Inspiration, des Orderns, des Wissensaustauschs und des Kontakteknüpfens. Ihre Möglichkeiten, Vielfalt und Vorteile machen die TrendSet zur unverzichtbaren Präsenzveranstaltung, zum zentralem Treffpunkt und Place to be für die Branche. Das zeigte sich auch international. Deutliche Zuwächse konnte die Messe bei Besuchern aus Tschechien, Dänemark, Frankreich, den Benelux-Ländern, Slowenien und der Slowakei verzeichnen. 10 % mehr Firmen kamen diesmal aus Österreich und der Schweiz. Und 20 % aller Besucher waren Neukunden.

Die Trends im Frühjahr/Sommer 2026

„Genießen statt konsumieren“ ist das Motto der neuen Stilwelten für Frühjahr/Sommer 2026. Die Designs bilden die Basis zum Wohlfühlen, Erholen und Spaß haben. Interiors und Accessoires sollen überraschen, Freude bereiten und positive Emotionen hervorrufen. Multisensorische, taktile Produkte sorgen für Erlebnisse. Kräftige Retro-Farben beleben klassische Entwürfe. Dunkle Farbtöne erzeugen Tiefe und Dramatik. Kontrastreiche Materialien, elementare Texturen, runde fließende Formen und schimmernde Oberflächen schaffen kreative Designs für pure Lebenslust.

Die Key Colors für Frühjahr/Sommer 2026 sind ruhig, energetisch, harmonisch und leuchtend. Die fünf Haupttöne MYSTIC TEAL, VIBRANT PINK, POWDER BLUE, RICH AMBER und FRESH MINT erzeugen einzeln und miteinander faszinierende Stimmungen und Farbspiele.

Individualität, Einzigartigkeit, Atmosphäre und Ästhetik sollen die Materialien und Oberflächen im Frühjahr/Sommer 2026 ausstrahlen. Dafür gibt es unterschiedlichste Finishes, von natürlich bis digital und luxuriös, für verschiedenste Ansprüche und Produkte.

Bei den Interiors sind es vor allem rohe, erdige Texturen, natürliche Materialien und subtile maritime Akzente, die im Frühjahr/Sommer 2026 ein wohltuendes Gefühl von Ruhe und Regeneration vermitteln. Fließende, geschwungene Formen und strukturierte Oberflächendekorationen heben mit leuchtenden Farben und sanften Pastelltönen eine einzigartige Plastizität und Haptik der Designs hervor. Möbel, Leuchten und Deko sollen den Alltag leichter und angenehmer machen.

Das Trendthema COASTAL HOLIDAY entführt mit sommerlichen Motiven von Strand, Meer und Pool zu einem herrlichen Tag am Wasser. Aufgefallen sind hier vor allem Hummer, Muscheln, Korallen, Fische, Sonnenschirme, Liegestühle oder Anker, die als Sujets auf Textilien, Geschirr und Deko maritimes Flair verströmen.

Das Trendthema FRUIT COCKTAIL kommt fruchtig, frisch und appetitlich daher. Vor allem freche Bananen, exotische Ananas, leuchtend rote Beeren, jede Menge Zitrusfrüchte und lustige Avocados wurden auf der Messe auf Textilien, Geschirr und Deko gesehen.

Das Trendthema ANIMAL LOVE zeigt Tier-Sujets von ihrer kuscheligen, wilden, lustigen oder exotischen Seite. Auf der TrendSet Winter 2026 gab es jede Menge Designs mit Dackeln, Katzen, Pferden und tropischen Tieren, die farbenfroh, künstlerisch, humorvoll oder nostalgisch umgesetzt wurden.

Die Trends zu Ostern 2026