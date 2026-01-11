Die Highlights der DOMOTEX 2026: Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket

Freuen Sie sich auf ein starkes Ausstellerportfolio: Internationale Marken wie Kährs, Egger, ter Hürne, Swiss Krono, Kronospan, Unilin, Project Floors, Gerflor, Classen, Weitzer Parkett und viele weitere präsentieren ihre Neuheiten rund um Bodenbeläge. Ergänzt wird das Angebot durch führende Anbieter aus den Bereichen chemische Baustoffe und Klebstoffe wie Bostik, Saint-Gobain und Lanxess.



Auch die neuen Themenfelder Farben, Lacke, Tapeten und innenliegender Sonnenschutz stoßen auf große Resonanz – mit starken Marken wie Akzo Nobel, Keimfarben, Erfurt & Sohn, Meffert Farbwerke, PPG Coatings, Jonas Farben, LECO Werke, Gardinia und Peter Hüssen.

Nutzen Sie die Gelegenheit, sich zum Jahresauftakt zu orientieren, Inspiration zu sammeln und wertvolle Kontakte zu knüpfen.

Weitere Highlights der DOMOTEX 2026

Retailers Park: Treffpunkt für Handwerk & Handel

Auf der DOMOTEX 2026 wird der Retailers Park zum zentralen Hotspot für Fachbesucher. In Kooperation mit DECOR UNION und MEGA entstehen hier neue Geschäftsmöglichkeiten, wertvolle Kontakte und starke Netzwerke – der perfekte Ort für Austausch und Wachstum. Und gleich nebenan The Work Shop: Hier werden praxisnah die neusten Trends, Lösungen und Anwendungen für Boden, Wand und Decke vorgestellt.

Der Treffpunkt für die Parkett Industrie

Gemeinsam mit der FEP – European Parquet Federation schaffen wir eine exklusive FEP Parquet Lounge – ein Raum für Austausch und Networking. Rund um die Lounge präsentieren zahlreiche FEP-Mitgliedsunternehmen wie Kährs, ter Hürne oder Weitzer Parkett die Vielfalt und Innovationskraft der europäischen Parkettbranche.

Das Konferenzprogramm auf „The Stage“

Das Konferenzprogramm der DOMOTEX 2026 beleuchtet die zentralen Trends, Herausforderungen und Zukunftsthemen der internationalen Bodenbelags- und Einrichtungsbranche. An vier Tagen erwartet die Besucher ein vielseitiger Mix aus Keynotes, Fachvorträgen, Panels und Award-Verleihungen – mit hochkarätigen Sprecherinnen und Sprechern aus Trendforschung, Handel, Industrie, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Architektur.

Die Networking Events

DOMOTEX Happy Hour – Montag, 19. Januar 2026, ab 18:00 Uhr, Halle 19/20, Stand D70: The Stage

DOMOTEX Happy Hour – Dienstag, 20. Januar 2026, ab 18:00 Uhr, Halle 21, Stand D34: Retailers Park

DOMOTEX Happy Hour – Mittwoch, 21. Januar 2026, ab 18:00 Uhr, Halle 21, Stand D65: FEP Parkett Lounge

Spotlight: HENRY MASKE

„Boxen als Metapher fürs Leben: Stärke, Disziplin und Sieg im Business“

Der Olympiasieger und langjährige Boxweltmeister zeigt in seiner Keynote, wie innere Stärke, Disziplin und strategisches Denken helfen, Herausforderungen in Wirtschaft und Führung zu meistern. Ein inspirierender Impuls – praxisnah und motivierend.

Dienstag, 20.01.2026, 14:00–14:45 Uhr (mit anschließender Autogrammstunde)

Innovationsparcours: Digitalisierung im Handwerk live erleben

Erleben Sie auf der DOMOTEX 2026 die Chancen der Digitalisierung im Handwerk. Unter dem Motto „Sehen, anfassen, ausprobieren“ testen Sie innovative Technologien – von Robotik über KI bis zu digitalen Assistenzsystemen – und erfahren, wie diese Ihren Betrieb effizienter und zukunftsfähiger machen.

Digital Shop: Alltag im Handwerk leichter machen

Im neuen Digital Shop präsentiert die DOMOTEX praxisnahe digitale Lösungen für Maler, Bodenleger, Raumausstatter & Co. – von Prozessoptimierung über digitale Projektsteuerung bis zu Marketing-Tools. Das Format zeigt, wie digitale Anwendungen den Arbeitsalltag spürbar vereinfachen und Betriebe zukunftsfähig machen.

Der Hallenplan der Domotex 2026

Quelle: Deutsche Messe