DOMOTEX Middle East 2025 erfolgreich zu Ende gegangen – Dubai als internationaler Treffpunkt für Handel, Design und Innovation

Mit rund 100 Ausstellern aus Schlüsselmärkten in Europa, Asien und dem Nahen Osten präsentierte die Messe ein vielfältiges Spektrum an Teppich- und Bodenbelagslösungen. Von antiken, handgefertigten Teppichen und maßgeschneiderten Designs bis hin zu nachhaltigen Materialien und modernen Technologien – die Ausstellung spiegelte sowohl die sich wandelnden Anforderungen der Branche als auch die hohe Nachfrage in der Region nach hochwertigen, designorientierten und umweltfreundlichen Produkten wider.

Die starke Präsenz von Großhandel, Einzelhandel, Innenarchitekten und Projektentwicklern unterstrich zusätzlich die Relevanz der DOMOTEX Middle East als zentrale Beschaffungsplattform für innovative Lösungen – insbesondere im Kontext der ambitionierten Bauprojekte in der Golfregion.

Sonia Wedell-Castellano, Global Director DOMOTEX bei der Deutschen Messe AG, erklärte:

„Der Erfolg der DOMOTEX Middle East 2025 zeigt nicht nur die Dynamik des globalen Bodenbelagsmarkts, sondern auch Dubais zentrale Rolle als Knotenpunkt für internationales Business und Design. Die Plattform bot Raum für wertvolle Kontakte, neue Impulse und würdigte zugleich das Design und die Innovationskraft, die unsere Branche nachhaltig prägen. Wir freuen uns darauf, diese Dynamik mit nach Hannover zu nehmen – wo sich die internationale Bodenbelagsgemeinschaft 2026 erneut versammeln wird, um die Zukunft der Branche mitzugestalten.“

Handgeknüpfte Teppiche standen im Zentrum der Aufmerksamkeit. Insbesondere großformatige Seidenteppiche zeigten eindrucksvoll das Können erfahrener Knüpfer – teils in Kombination mit technischen Innovationen, die das Kunsthandwerk auf ein neues Level heben. Gleichzeitig rückte das Thema Nachhaltigkeit verstärkt in den Fokus. Zahlreiche Aussteller präsentierten umweltfreundliche Produktlösungen, die auf Kreislaufwirtschaft ausgerichtet sind und den wachsenden Ansprüchen an verantwortungsvolle Materialien im Interior Design gerecht werden.

Kim Koning, Marketing Manager der Condor Group, resümierte:

„Als Erstaussteller auf der DOMOTEX Middle East sind wir sehr zufrieden mit dem großen Interesse an unseren Kollektionen und der Qualität der geführten Gespräche. Die Messe war für die Condor Group ein wertvolles Sprungbrett, um unsere in Europa entwickelten Bodenbelagslösungen im GCC-Markt zu präsentieren. Besonders gefreut hat uns die Vielfalt der Besucher aus aller Welt – ein klarer Beleg für die internationale Strahlkraft der Veranstaltung.“

Laurent Messara, Geschäftsführer von Messara Trading, ergänzte:

„Die DOMOTEX Middle East 2025 war für uns eine großartige Erfahrung. Dank der großen Zahl an Besuchern aus dem gesamten GCC-Raum und anderen internationalen Märkten konnten wir unsere neuesten Designs und nachhaltigen Bodenbelagslösungen einem breiten und engagierten Publikum präsentieren. Die gewonnenen Kontakte und Einblicke sind für unsere weitere Entwicklung von großem Wert.“

Mit dem Erfolg in Dubai richtet sich der Blick nun auf die nächste Ausgabe der DOMOTEX in Hannover: Vom 19. bis 22. Januar 2026 wird die globale Bodenbelags- und Innenausbaubranche erneut zusammenkommen, um sich zu vernetzen, Ideen auszutauschen und Innovationen voranzutreiben.

Weitere Informationen finden Sie unter www.domotex.de

Quelle: Deutsche Messe