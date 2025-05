MAPEI – Neue Lagerstandorte in Innsbruck und Graz

MAPEI Österreich erweitert sein Lagernetzwerk – und bringt damit frischen Wind in die Baustellenlogistik von Graz bis Innsbruck. Ab Frühjahr 2025 finden die Kundinnen und Kunden an gleich zwei neuen Standorten, in Graz und Innsbruck, alles, was sie für ihre Bauprojekte benötigen – zuverlässig, rasch und mit vielen praktischen Vorteilen. Der Clou: Beide Standorte wurden an den bewährten Partner B+M NewTec GmbH übergeben. Eine Zusammenarbeit, die neue Maßstäbe setzt.

Warum ein neuer Standort? Für noch mehr Kundenvorteile!

Die Verlagerung der Lagerflächen zu B+M NewTec ist ein strategischer Schritt – mit einem klaren Ziel: Ihnen als Kunde das Leben einfacher zu machen. Die neuen Standorte bieten:

– Ausreichend Parkplätze – bequemes Be- und Entladen ohne Parkplatzsuche.

– Geräumige Lager- und Zufahrtsflächen – auch für große Transporter bestens geeignet.

– Ein erweitertes Sortiment – sowohl MAPEI-Produkte als auch ergänzende Lösungen von B+M NewTec.

– Verlängerte Öffnungszeiten – mehr Flexibilität für Ihr Tagesgeschäft.

Egal ob Fliesenleger, Bodenprofi, Maler oder Generalunternehmer – mit den neuen Lagerstandorten setzt Mapei auf Service, der ankommt.

Graz zieht um: Noch zentraler, noch leistungsfähiger

In Graz begrüßt Mapei seine Kundinnen und Kunden seit dem 1. April 2025 am neuen Lagerstandort in der Neufeldweg 164 – direkt bei B+M NewTec im Gewerbegebiet. Nur wenige Minuten vom alten Standort entfernt, erwartet Sie dort:

– Beste Verkehrsanbindung – ideal erreichbar über Autobahn und Zubringer.

– Ein umfassendes Angebot – von Ausbau-Baustoffen über Dämmstoffe bis hin zu Systemlösungen und Bauelementen.

– Langjährige Betreuung durch EFR – wie gewohnt persönlich und kompetent.

Übrigens: Zur Eröffnung im April gibt’s attraktive Aktionen und echte Highlights!

Innsbruck macht’s vor: Synergie in den Alpen

Auch in Innsbruck wurde das MAPEI Lager zum bewährten B+M NewTec Partner übersiedelt. Damit profitieren auch die Kunden im Westen von Österreich vom umfangreichen Angebot und den modern ausgestatteten Lagerflächen. Ein Standort – zwei starke Marken.

Wer ist B+M NewTec?

B+M NewTec GmbH steht für Innovative Systeme für den Bau. Das Unternehmen liefert leistungsstarke, praxisgerechte Lösungen für anspruchsvolle Bauvorhaben – mit Fokus auf:

– Geprüfte Bodensysteme – minimal in der Aufbauhöhe, maximal in der Leistung.

– Ökologische Dämmstoffe – nachhaltig, punktgenau und effizient.

– Klimatechnik & Heizsysteme – vom kleinen Büro bis zur großen Produktionshalle.

Mit dieser Kompetenz ergänzt B+M NewTec das MAPEI Sortiment optimal. Gemeinsam bieten wir unseren Kunden ein starkes Gesamtpaket – mit Know-how, Service und Produktvielfalt unter einem Dach. Mehr Auswahl, kürzere Wege, bessere Lösungen.

Unser Versprechen: Gewohnter Service in neuem Gewand

Auch wenn der Standort wechselt – Ihr MAPEI Verkaufsberater bleibt wie gewohnt für Sie da. Von der Beratung bis zur Abholung läuft alles in vertrauter Qualität weiter – mit dem Extra an Komfort, das Ihnen die neuen Lagerflächen bieten.

Jetzt entdecken!

Kommen Sie vorbei, entdecken Sie die neuen Standorte in Graz und Innsbruck – und profitieren Sie von der neuen Servicequalität. Das Team von Mapei freut sich auf Ihren Besuch!

Weitere Informationen finden Sie unter www.mapei.at

Quelle: MAPEI