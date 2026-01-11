imm cologne 2026: Der Startschuss fürs Möbeljahr – jetzt Ticket sichern!

Vom 20. bis 23. Januar erwarten Sie auf der B2B-Messe für verbraucherorientierte Einrichtung mehr als 300 Unternehmen aus 25 Ländern. Entdecken Sie eine attraktive Produktvielfalt im Einstiegs- und mittleren Preissegment – ideal für effektive Sortimentsplanung.

Auf Besucherseite haben sich relevante Entscheider:innen aus dem internationalen Möbelhandel bereits angekündigt. Sichern auch Sie sich jetzt noch schnell Ihr Ticket für die imm cologne!

 

 Extras für Sie

Zum Ausklang des ersten Messetages lädt die Koelnmesse  Sie herzlich zum „imm cologne interior after-work event“ ein: DJ-Sounds, kostenfreie Drinks, Snacks und gute Gespräche in lockerer Atmosphäre – direkt auf dem Messegelände. Kommen Sie einfach spontan vorbei und nutzen Sie die Gelegenheit für ein entspanntes Get-together

📅 20. Januar 2026  

16:30 bis 18:30 Uhr  

📍 Passage 10/11, nähe Kölschbar 

Für einen perfekten Start in den Messetag ist ebenfalls gesorgt: Genießen Sie täglich den „imm cologne free coffee“ von 08:30 bis 10:00 Uhr am Snack Point in Passage 10/11. 

Sie haben Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Das Team der Koelnmesse hilft Ihnen gerne weiter! Telefon +49 221 821-2020,oder per E-Mail 

Weitere Informationen finden Sie unter www.imm-cologne.de
Quelle: Koelnmesse

