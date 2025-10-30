Esprit Meuble – Das Treffen der Möbelindustrie in Paris

Starke Marken der Branche

Besucher – Händler, Planer, französische und europäische Einkäufer – treffen ihre gewohnten Partner und entdecken in jedem der fünf Bereiche der Messe neue Marken.

1. EspritMeuble – Möbel und Sitze:

AKANTE, CACIO, COUTURE, FAMA, GAMI / GAUTIER GROUP, HIMOLLA, CELIO FURNITURE, POLIPOL, ROM, WIEMANN…

2. EspritCuisine – Küchen & Geräte:

ARMONY CUCINE, BEKO, BORA, BRANDT, CYNCLY, ELECTROLUX, HÄCKER, STRATAGEM, WHIRLPOOL…

3. EspritSommeil – Bettwäsche und Accessoires:

ANDRE RENAULT, DAVILAINE, DUNLOPILLO, EBAC, GOMARCO, TECHNILAT, THIRIEZ LITERIE…

4. EspritContract – Vertrag & Rezept:

ALKI, FLOS, GUSTAVIENNE, LIGNE ROSET, ROM 1961, VITRA…

5. Die wichtigsten Vertriebsgruppen werden ebenfalls anwesend sein:

ATLAS, LE GÉANT DU MEUBLE, GRAND LITIER, MAISON DE LA LITERIE, STORY, RAISON HOME, CUISINOV…

M Studio: 45 Konferenzen, 120 Sprecher, jede Menge Inspiration

Das Herzstück der Messe, das M Studio, beherbergt über 45 Konferenzen mit 120 Experten, Marken und Persönlichkeiten. Ein einzigartiger Ort, um die Herausforderungen von Handel, Design, Training und Innovation zu entschlüsseln.

Einige Highlights:

Samstag, 15.11.

10:30 Uhr – Vertriebsteams und Training, der Schlüssel zum Erfolg?

11:30 Uhr – Point of Sale: Findet die Performance lokal statt?

17:00 Uhr – Wie sind die Aussichten für den Weinkellermarkt in Frankreich und Europa?

Sonntag, 16.11.

11:30 Uhr – KI und die Küche: Anwendungen, Vorteile und Grenzen?

14:00 Uhr – Trends & Styles 2026.

16:00 Uhr – Verbrauchern bei der Auswahl der richtigen Bettwäsche helfen.

Montag, 17.11.

14:00 Uhr – Wenn Design und Funktionalität aufeinandertreffen: Möbel und Sitzmöbel für morgen.

15:30 Uhr – [Markenvision] Individualisierung: Der neue Maßstab für Exzellenz?

17:30 Uhr – Ergonomie – Design im Dienste des Wohlbefindens.

Dienstag, 18.11.

11:00 Uhr – [Cétélem] Die Freude am Konsumieren hält an.

14:00 Uhr – Kann das mittlere/obere Marktsegment auf Online-Verkäufe verzichten?

EspritMeuble stärkt die Partnerschaften mit professionellen Möbelverbänden in Europa

Mit über 60 % internationalen (überwiegend europäischen) und 40 % französischen Marken stärkt EspritMeuble die Internationalisierung seines Angebots und setzt dabei auf die Unterstützung von Branchenverbänden.

Portugal

Die Ausstellung „MADE IN PORTUGAL“ bildet das Herzstück des EspritContract-Bereichs der EspritMeuble-Messe. Sie präsentiert exklusiv die Expertise, Kreativität und Qualität portugiesischer Marken aus den Bereichen Möbel, Dekoration, Bettwaren, Textilien, Design und maßgeschneiderte Lösungen für den Objektbereich.

Die von APIMA koordinierte und von AICEP unterstützte Ausstellung vereint eine sorgfältig ausgewählte Gruppe führender Unternehmen und wird von der Europäischen Union im Rahmen der Programme COMPETE 2030 und PORTUGAL 2030 kofinanziert. Sie hebt die Eleganz und Innovationskraft von „Made in Portugal“ für wichtige Entscheidungsträger hervor: Architekten, Innenarchitekten, Hoteliers, Projektentwickler, Designbüros und viele mehr.

Polen

Die Polnische Agentur für Investitionen und Handel (PAIH) organisiert ihre erste gemeinsame Präsentation ausgewählter polnischer Hersteller auf der französischen Messe. Dies ist eine Gelegenheit, neue Marken auf dem französischen und französischsprachigen Markt zu präsentieren.

Allgemeine Informationen

• Paris Expo, Porte de Versailles – Pavillon 1

• 15.–18. November 2025

• 400 Marken (40 % französisch, 60 % europäisch)

• Über 45.000 m²

• Erwartet werden 14.000 Besucher, darunter 2.500 Fachleute aus der Objektbranche.

• Freier Eintritt und Serviceleistungen: Garderobe, Getränke, Mittagessen, After-Work-Angebote und Snacks.

Das Angebot ist in fünf Hauptbereiche unterteilt:

• EspritMeuble: Stühle, Tische, Sessel, Sofas, Möbel, Ankleidezimmer usw. – Alle führenden Marken im Möbel- und Sitzmöbelbereich.

• EspritSommeil: Alle Anbieter von Bettwaren und Bettwarenzubehör.

• EspritCuisine: Die Fachmesse für Küchenprofis: Küchen, Geräte, Ausstattung, Zubehör, Beschilderung, Dienstleistungen, Schulungen, 3D-Modellierung u. v. m.

• EspritDeco: Marken für Inneneinrichtung, Teppiche, Beleuchtung, Wohnaccessoires … als Ergänzung zu den Ausstellungs- und Verkaufsangeboten.

• EspritContract: Das Treffen für Fachleute aus der Bau- und Planungsbranche (Architektur-/Innenarchitekturbüros, Bauträger, Hotelketten, Projektmanager, öffentliche und private Projektleiter).

Weitere Informationen finden Sie unter www.espritmeuble.com

Quelle: EspritMeuble