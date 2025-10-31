DANKÜCHEN und Beko starten Partnerschaft

v. l. n. r.): Dr. Evren Aksoy, Managing Director Beko Austria AG, und Ewald Marschallinger, Geschäftsführer DANKÜCHEN

Im Rahmen der Kooperation entsteht die neue Küchenlinie DAN FIRST. Sie punktet als Küchenangebot mit reduziertem Varianten-, Farb- und Ausstattungsumfang mit dem stärksten Preis-Leistungsverhältnis im Segment und garantiert damit auch Einsteiger-Haushalten mit kleinen Budgets leistbares Wohnen in bester DAN-Qualität. Damit setzen DANKÜCHEN und Beko ein klares Zeichen, dass höchste Qualität und Umweltbewusstsein auch für ein preisbewusstes Zielpublikum leistbar sind.

DAN FIRST ist als Einstiegslinie konzipiert und erfüllt alle Anforderungen an eine Grundausstattung mit höchstem Qualitätsanspruch. Daher bietet sie Erst-Küchenkäufer:innen ein perfektes Angebot.

Qualit ät, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit im Fokus

„Bei der Auswahl unseres Partners war uns besonders wichtig, dass Qualität, Langlebigkeit und vor allem Nachhaltigkeit gewährleistet sind. Mit Beko haben wir dafür den idealen Partner gefunden“, erklärt Ewald Marschallinger, Geschäftsführer von DANKÜCHEN.

Auch Dr. Evren Aksoy, Managing Director der Beko Austria AG, unterstreicht die Bedeutung der Partnerschaft: „Wir freuen uns über die Kooperation mit DANKÜCHEN, einer österreichischen Traditionsmarke im Küchenbereich. Neben den Beko-Geräten werden wir gemeinsam mit DANKÜCHEN auch unsere Aktivitäten mit der österreichischen Marke elektrabregenz weiter ausbauen und so ein umfassendes Vollsortiment anbieten. Nachhaltigkeit und Innovation stehen dabei im Mittelpunkt.“

Nachhaltigkeit als gemeinsame Vision

Sowohl DANKÜCHEN als auch Beko verfolgen seit Jahren eine klare Nachhaltigkeitsstrategie: von ressourcenschonenden Produktionsprozessen über energieeffiziente Technologien bis hin zu langlebigen Produkten. Mit der neuen Partnerschaft setzen beide Unternehmen ein starkes Signal, dass moderne Küchen nicht nur stilvoll, sondern auch verantwortungsbewusst gestaltet sein können.

(v. l. n. r.): Hannes Moravia (Beko), Markus Schmickl (Beko), Andreas Gruber (Beko), Johann Pichler (DANKÜCHEN), Eldin Serdarevic (DANKÜCHEN), Evren Aksoy (Beko), Philip Moraw (Beko), Ewald Marschallinger (DANKÜCHEN) und Harald Kasperowski (Beko).

Weitere Informationen finden Sie unter www.beko.com/at-de und unter www.dan.at

Quelle: beko/Fotocredit: © andup social media GmbH