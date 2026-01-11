Warum der BVDM auf die imm cologne 2026 setzt – Einladung an den Handel

Die imm cologne positioniert sich klar als B2B-Sourcing-Plattform. Un-ter dem Leitthema „World of Interiors“ bringt sie Hersteller, Handelsunternehmen und OEM-Spezialisten aus aller Welt zusammen.

Aus Sicht des BVDM ist besonders die Bandbreite der Angebote ein starkes Argument: Die Messe deckt gezielt das Preiseinstiegs- bis mittlere Segment ab und bildet damit genau jene Sortimente ab, die für große Teile des Handels entscheidend sind.

Der BVDM sieht die imm cologne 2026 deshalb als relevantes Messehighlight für den Handel. Sie bietet die Möglichkeit, Trends einzuordnen, bestehende Partnerschaften zu pflegen und neue Kontakte aufzubauen – kompakt, international und klar auf die Bedürfnisse des Marktes ausgerichtet.

Der BVDM ruft Händlerinnen und Händler ausdrücklich dazu auf, sich die imm cologne 2026 anzuschauen und Köln im Januar fest einzuplanen. Wer sein Sortiment zukunftssicher aufstellen will, findet hier die passenden Impulse und Ansprechpartner.

„Wir freuen uns sehr darauf, viele Händlerinnen und Händler an unse-rem Stand zu begrüßen, persönliche Gespräche zu führen und gemein-sam über aktuelle Marktanforderungen und Perspektiven zu sprechen. Der direkte Austausch ist gerade in herausfordernden Zeiten beson-ders wertvoll“, sagt Christian Haeser, Geschäftsführer des BVDM.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hwb.online

Quelle: BVDM