STANLEY®: Robustes Universalmesser mit einziehbarer Klinge

Ob beim Schneiden von Materialien wie Vinyl, Teppich, Kunststoff, Trockenbauplatten und Dämmmaterial, beim Öffnen von Verpackungen oder beim Markieren oder Abkratzen von überschüssigem Material – jede Funktion des Messers wurde sorgfältig getestet, um eine präzise und zuverlässige Leistung zu gewährleisten.

Im Mittelpunkt des Designs steht ein werkzeugloser Klingenwechselmechanismus, der direkt im Schieber integriert ist – das reduziert Ausfallzeiten und ermöglicht effizientes Arbeiten. Klingen können in wenigen Sekunden schnell ausgetauscht werden. Das aufklappbare Messergehäuse wird durch ein Stiftscharnier zusammengehalten und sorgt dafür, dass das Gehäuse intakt bleibt und bietet eine intuitivere und stabilere Anwendung als bei herkömmlichen Modellen. Ein federgelagerter Korpus offenbart ein integriertes Klingenmagazin mit magnetischer Klingenhalterung, das bis zu 10 Klingen aufnehmen kann und immer scharfe

Ersatzklingengriffbereit hält.

Bei schwierigen Schnitten sorgt eine erweiterte Grifffläche am hinteren Ende für festen Halt, um das Abrutschen der Hand zu vermeiden. Gleichzeitig ermöglichen Präzisions-Griffzonen die Kontrolle sowohl bei detaillierten Feinschnitten als auch bei längeren Schnitten von festem Material.

Für professionelle Anwendungen entwickelt, maximiert das gut ausbalancierte, lineare Design des Messers den Klingenkontakt mit dem Material. Das gewährleistet optimale Präzision, weniger Materialverschnitt und macht es ideal für Langzeiteinsätze. Der Klingenhalter mit gehärtetem Stahl-Schiebemechanismus ist robust und eignet sich für den täglichen Einsatz.

Kai Puchbauer, Brand Manager, STANLEY erklärt: „Bei diesem leistungsfähigen Universalmesser mit einziehbarer Klinge geht es darum, effizienter zu arbeiten. Vom schnellen, werkzeuglosen Klingenwechsel über den ergonomischen Griff bis hin zur robusten Konstruktion ist jedes Detail auf anspruchsvolle professionelle Anwendungen zugeschnitten. Ob zum Schneiden von Trockenbauplatten oder Bodenbelägen oder Verpackungen – das STANLEY Universalmesser ist robust und vielseitig. Es bietet maximale Kontrolle, hohe Präzision und zuverlässige Leistung.“

Das STANLEY Universalmesser mit einziehbarer Klinge ist mit allen STANLEY-Klingen kompatibel. Darunter STANLEY Trapezklingen (1991, 1992, FATMAX, CARBIDE) und Spezialklingen (Hakenklinge, Konkavklinge, Sicherheitsklinge).

Produktmerkmale:

• STANLEY® Robustes Universalmesser mit einziehbarer Klinge, entwickelt für anspruchsvolle Schneidarbeiten.

• VIELSEITIG UND ROBUST: Geeignet für anspruchsvolle professionelle Schneidanwendungen wie Teppich, Bodenbeläge, Gipskarton und mehr.

• SCHNELLER KLINGENWECHSEL: Werkzeugloser Klingenwechsel im Schieber integriert für minimale Ausfallzeit.

• GEHÄRTETER KLINGENHALTER: Hält intensivem täglichen Gebrauch stand und nutzt sich nicht ab.

• FEDERGELAGERTES GEHÄUSE: Werkzeugloses Öffnen des Gehäuses für schnellen Zugriff auf das magnetisierte Klingenmagazin.

• INTEGRIERTES KLINGENMAGAZIN: Integrierter Speicher für 10 Klingen mit magnetischer Klingenhalterung, ausreichend für einen ganzen Arbeitstag.

• OPTIMIERTES LINEARES DESIGN: Für starke, saubere Schnitte bei längeren Anwendungen und maximalen Klingenkontakt auf Materialien.

• ERGONOMISCHES DESIGN: Innovatives, aufklappbares Gehäuse (mit Stiftscharnier) für einfachen Klingenzugriff.

• NEU GESTALTETE SPITZE: Liefert hervorragende Schnittgenauigkeit und stellt minimales Klingenspiel (Wackeln) sicher.

• MAGNETISCHE SPITZE: Hält die Klinge während des Austauschs fest an ihrem Platz.

• MAXIMALE KONTROLLE: Griffzonen und ein ausgestelltes Griffende für maximale Kontrolle bei längeren Schnitten.

• INKLUSIVE KLINGEN: Geliefert mit 3 x STANLEY® Induktionsgehärteten Klingen. Kompatibel mit STANLEY® FATMAX® Carbide (Hartmetall) Universalklingen.

Weitere Informationen und ein Produktvideo zum STANLEY Universalmesser finden Sie unter www.stanleyworks.de/loesungen/technologien/universalmesser

Quelle: STANLEY®