Die imm cologne 2026 – Inspiration für frische Sortimente

Neue Produkte beleben das Geschäft

Was Händler wirklich brauchen, sind Produkte, die Kunden begeis-tern. Möbel, die sich von der Masse abheben, neue Designs und cle-vere Lösungen. Die imm cologne bringt genau das zusammen: Her-steller mit frischen Ideen, die aktiv nach Handelspartnern in Deutsch-land suchen. Diese Vielfalt findet man sonst kaum in dieser Konzent-ration.

Internationale Impulse nutzen

Die starke internationale Beteiligung – asiatische, europäische und südamerikanische Aussteller – sorgt für eine außergewöhnliche Pro-duktbreite. Viele dieser Hersteller bringen Designs mit, die in Deutschland noch wenig bekannt sind. Genau hier liegt die Chance für Händler, sich sichtbar vom Wettbewerb abzusetzen und Kunden mit etwas Neuem zu überraschen.

Jetzt ist der Zeitpunkt

In einer Zeit, in der Kunden wählerischer werden und Online-Ange-bote wachsen, brauchen stationäre Händler besondere Sortimente. Die imm cologne bietet dafür genau den richtigen Input. Wer im Ja-nuar dabei ist, kann im Frühjahr mit neuen Produkten starten und die wichtige Verkaufssaison optimal nutzen.

Unsere Empfehlung: Unbedingt vorbeikommen

Als Verband wissen wir, wie wichtig frische Impulse für das Tagesge-schäft sind. Die imm cologne 2026 ist eine ideale Gelegenheit, das ei-gene Sortiment neu zu denken und sich für die Zukunft gut aufzustel-len. Unsere Mitglieder sollten diese Chance auf keinen Fall verpassen.

Christian Haeser, Geschäftsführer, Handelsverband Wohnen und Büro e.V.: „Ich kann wirklich jedem Händler nur raten, nach Köln zur imm cologne zu kommen. Die Messe zeigt in wenigen Tagen, was das ganze Jahr über den Unterschied im Sortiment machen kann. Man sieht Trends früh, entdeckt neue Hersteller und bekommt Ideen, die man im Alltag so nicht findet. Wir sind 2026 wieder mit einem eige-nen Stand dabei und freuen uns auf gute Gespräche und den direkten Austausch mit unseren Mitgliedern.“

Tickets und weitere Informationen bei uns: nora.rabah-mar-telock@hwb.online oder Tel.: 0049 221/94083-50.

Weitere Informationen fnden Sie unter www.hwb.online

Quelle: BVDM