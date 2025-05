„World of Interiors“ – das Leitthema der imm cologne 2026

„Das Leitthema ,World of Interiors‘ bringt auf den Punkt, wofür die neu konzipierte imm cologne steht: Sie vereint die ganze Welt des Wohnens unter einem Dach. Als Spiegel aktueller Entwicklungen, Impulsgeberin für Trends und zentraler Handelsplatz ist sie die Businessmesse der konsumfokussierten Möbelindustrie“ , so Bernd Sanden, Director der imm cologne.

Umfassender Marktüberblick

Das neue Leitthema repräsentiert die gesamte Bandbreite nachfragestarker und marktreifer Produkte – von Einstiegspreislagen bis hin zu Lifestyle-Möbeln, von Volumenanbietern bis zu etablierten Marken. Die Messe bietet Entscheiderinnen und Entscheidern aus Handel und Industrie Orientierung: Wer verstehen möchte, welche Trends das Einrichten prägen, welche Produkte weltweit überzeugen und wie sich Konsumbedürfnisse verändern, findet auf der imm cologne fundierte Einblicke und marktrelevante Impulse.

Internationale Business-Plattform

Als klar fokussiertes B2B-Event schafft die imm cologne ideale Voraussetzungen für gezielten Austausch und tragfähige Geschäftsbeziehungen. Im Mittelpunkt steht der direkte Dialog – mit Blick auf Abschlüsse, Partnerschaften und das Ausschöpfen von Marktpotenzialen. Auf der imm cologne trifft sich die Welt des Interiors zum Geschäft. Als internationale Drehscheibe bringt die Messe Entscheidungstragende aus allen relevanten Märkten zusammen und vereint den stationären Handel und E-Commerce gleichermaßen. Sie ist die zentrale Sourcing-Plattform, um gezielt den deutschen Markt und Zielgruppen in Zentraleuropa zu erreichen. Hier wird Geschäft angebahnt, abgeschlossen und gemeinsam die Zukunft der Branche gestaltet.

Etablierter Treffpunkt der Interior-Community

Seit über 70 Jahren ist die imm cologne der zentrale Anlaufpunkt der internationalen Möbel- und Einrichtungsbranche. Ob Herstellungsunternehmen, Handel, Akteurinnen und Akteure aus Design und Architektur oder Medien – einmal im Jahr versammelt sich in Köln das gesamte Interior-Netzwerk. Dabei ist die Messe weit mehr als ein reines Business-Event: Sie ist ein vertrauter Ort für Austausch, Inspiration und persönliche Begegnungen. Die offene, vielfältige, fast familiäre Atmosphäre, getragen vom unverwechselbaren „kölschen Jeföhl“ macht sie zu einem besonderen Format mit hoher Identifikationskraft.

Tradition trifft Zukunft

Die imm cologne vereint Kontinuität und Wandel wie keine andere Veranstaltung ihrer Art. Als erste Möbelmesse weltweit ist sie historisch tief verwurzelt – und bleibt dabei stets am Puls der Zeit. Sie vereint jahrzehntelange Erfahrung mit dem Anspruch, neue Denkansätze sichtbar zu machen. Mit einem Gespür für gesellschaftliche wie ästhetische Entwicklungen wird sie zum Resonanzraum für Innovationen. Hier verschmelzen Wohntrends, wirtschaftliche Impulse und kulturelle Strömungen zu einem relevanten Gesamtbild der internationalen Einrichtungsszene.

Start in das Einrichtungsjahr 2026

Zum Jahresbeginn blickt die Möbelwelt traditionell nach Köln. Die imm cologne ist fest im Kalender der internationalen Interior-Szene verankert – als erste relevante Branchenplattform des Jahres und verlässliche Taktgeberin für das Einrichtungsbusiness. Ob Produktneuheiten, Trends oder Marktentwicklungen: In Köln zeigt sich, was das Einrichtungsjahr prägen wird. Wer hier präsent ist, startet mit Rückenwind, Sichtbarkeit und direktem Marktzugang ins neue Geschäftsjahr.

Ab 2026 findet die Messe wieder jährlich im Januar statt. Die nächste Ausgabe wird in den Hallen 4, 5 und 10 der Koelnmesse veranstaltet.

Weitere Informationen zur Messe und Anmeldung finden interessierte Unternehmen unter folgenden Links: www.imm-cologne.de www.imm-cologne.de/fuer-aussteller/aussteller-werden

Save the date: 20.–23. Januar 2026 – welcome to the „World of Interiors“!

Weitere Informationen finden Sie unter www.imm-cologne.de

Quelle: Koelnmesse