Qualität mit Nachdruck – next125 auf der küchenwohntrends

Im Mittelpunkt stand dabei ebenso das Produkt: Elegante Küchen und Möbel – voller Präzision und Emotion. next125 schafft eine perfekte Balance zwischen Design und Funktion, geprägt von klaren Linien und minimalistischer Formensprache. Highlights wie die einnehmende Spiegelglasfront nx914 oder der filigrane Ansatztisch mit pulverbeschichtetem Metallgestell überzeugen ebenso wie das vielschichtige Farbkonzept. Mit seinem hochwertigen Produktportfolio richtet next125 sich an designaffine und architekturbegeisterte Küchenliebhaber. Menschen, die sich für eine reduzierte Designphilosophie begeistern und dennoch Wert auf Funktionalität legen.

Extravaganz gepaart mit Geradlinigkeit:

Links: next125 Ansatztisch rechts: Spiegelglasfront nx914

Während man auf der küchenwohntrends ein Gefühl für die besondere Strahlkraft und Eleganz einer next125 Küche erhalten konnte, lässt sich die Premiummarke in ausgewählten Küchenstudios – den next125 Concept Stores – ganzheitlich erleben. Diese vertreiben im Sinne der Monobrand-Strategie einzig next125 und steigern so den Wiedererkennungswert der Premiummarke. Sie befinden sich an ausgewählten Standorten, beispielsweise in Wien oder München.

Zweimarken-Strategie: next125 und Schüller

Die internationale Premiummarke der Schüller Möbelwerk KG überzeugt mit Qualität „Made in Germany“. Gemeinsam mit der Qualitätsmarke Schüller wird ein breites Markt- und Produktspektrum abgedeckt, ergänzt von Unternehmenstochter und Arbeitsplattenspezialist Systemo. Seit neuestem punktet Systemo mit einem eigenen Aufmaß- und Montageservice, der neben Österreich auch in Deutschland und der Schweiz angeboten wird.

Authentische und einzigartige Arbeitsplatten von Systemo ergänzen eine next125 Küche perfekt

Impressionen von der küchenwohntrends in Salzburg

Ein Blumenstrauß an Services

Handelspartner profitieren von umfangreichen Services für Social Media-Marketing und am Point of Sale sowie hochwertigen Printmedien. Ganzjährig werden Inhalte für die verschiedenen Marketing-Kanäle produziert – immer am Puls der Zeit und den Mehrwert für den Handel im Blick. Dank der Präsenz in verschiedenen Medien wird der Endkunde von next125 nachhaltig inspiriert und die Marke erlebbar gemacht.

Diese ganzheitliche Erfahrung wird durch die Expertise der Fachhandelspartner verstärkt – Fünf österreichische Gebietsverkaufs­leiter, die sich dank teils jahrzehntelanger Tätigkeit mit Markt- und Planungsspezifika des Landes bestens auskennen. Auch der Verkaufsleiter für Österreich hat seinen Sitz direkt im Land, was Wege zu kurzen und zielgerichteten Entscheidungen ebnet.

Die next125 Concept Stores verkörpern die DNA der Premiummarke. Foto: next125/Design Studio Nowak

Quelle: Schüller Küchen/next125