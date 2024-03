Türkische Hersteller auf den Weltleitmessen in Deutschland

Unterstützt werden die Unternehmen bei Ihrer Messebeteiligung durch die Türkische Organisation TIM – Türkiye Exporters Assembly. Diese Gemeinschaft vertritt die Exporteure im In- und Ausland als höchste Organisation des Privatsektors beim Türkischen Export. Gleichzeitig gibt es eine Koordination und Solidarität zwischen den Exporteursverbänden. Gemeinsam werden Exportziele und – richtlinien festgelegt und Projekte zur Erreichung von diesen umgesetzt.

Wir trafen Cetin Tecdelioglu, den stellvertretenden Geschäftsführer der TIM auf der Ambiente in Frankfurt und auf der Eisenwarenmesse in Köln und baten ihm zum Gespräch.

Cetin Tecdelioglu auf der Ambiente ….. ….. und auf der Eisenwarenmesse in Köln

In diesen Gesprächen erläuterte Ahmel Gülec die aktuelle Situation der türkischen Wirtschaft und deren nächste Ziele. Im Fokus dabei ist der steigende Anteil an Exporten in den europäischen Markt. Durch modernste Technik und Maschinen, gut ausgebildete MitarbeiterInnen und einer guten Logistik wird dies auch gelingen.

Lesen Sie dazu mehr in der kommenden Ausgabe der Wohnkultur.

Weitere Informationen zur TIM finden Sie unter www.tim.org.tr/en

Quelle: TIM