Velux Gruppe verzichtet auf Kunststoff bei Verpackungen

In einem aufwendigen Entwicklungsprozess ist es Velux gelungen, eine Verpackung zu entwickeln, die komplett auf sämtliche Kunststoffe wie Plastik und Komponenten aus expandiertem Polystyrol (EPS, weithin bekannt als Styropor) verzichtet und diese durch Kartonlösungen ersetzt, die zu 100 Prozent FSC-zertifiziert sind und komplett recycelbar sind. Für größere Stabilität sind einzelne Elemente in einer Wabenstruktur realisiert. Der neue Karton behält so die gleiche Funktionalität und dank umfassender Tests ist ein sicherer Transport der Produkte weiterhin garantiert. Neben der Vermeidung von Plastikmüll führt die Umstellung zu einer 13-prozentigen Verringerung des CO2-Fußabdrucks der Dachfenster-Verpackungen der Velux Gruppe. Die Umstellung der Verpackungen hat neben dem ökologischen Aspekt auch einen praktischen Vorteil für die Kundinnen und Kunden: Durch den Wegfall der Kunststoffkomponenten sparen sie Zeit beim Trennen und Sortieren von Verpackungsabfällen. Das macht die Entsorgungsprozesse effizienter.

100 % recycelbare Verpackung bis 2030

Die Umstellung ist Teil der in 2020 gestarteten Nachhaltigkeitsstrategie des Dachfensterherstellers, mit der er Pionierarbeit für Klima und Natur leisten möchte, nachhaltige Produkte entwickelt und ein verantwortungsvolles Geschäftsmodell sicherstellt. Bis 2030 sollen die Verpackungen aller Produkte aus einem einzigen Material, ohne Kunststoff und zu 100 % recycelbar sein.

In diesem ersten Schritt wird die neue Verpackung ab sofort für 90 Prozent der produzierten Schrägdachfenster verwendet. Aufgrund von Lagereffekten kann es aber noch einige Wochen dauern, bis die alten Verpackungen komplett vom Markt verschwunden sind. Schritt für Schritt wird Velux auch die Verpackungen für Eindeckrahmen, Sonnenschutz- und Hitzeschutzprodukte wie Rollläden, Zubehör und alle weiteren Dachfenstertypen umstellen. Diese neuen Verpackungen sind aktuell in der Entwicklung.

Velux in Vorreiterrolle

“Wir bei Velux haben uns verpflichtet, unseren Teil zu einer nachhaltigeren Zukunft beizutragen, indem wir die Auswirkungen auf unseren Planeten und die Natur als wichtigen Teil der Produktentwicklung berücksichtigen”, sagt Bernhard Hirschmüller, Geschäftsführer von Velux Österreich. “Die Verpackungen sind ein wichtiger Bestandteil unserer Produkte und müssen daher auch so umweltfreundlich wie möglich sein. Wir sind stolz darauf, mit der neuen Verpackung für 90 Prozent unserer Schrägdachfenster, den von uns für Verpackung verwendeten Kunststoff deutlich zu reduzieren. Das ist ein erster Schritt in der Umstellung unserer gesamten Verpackungen und ein wichtiger Schritt in unserer Transformation zu einem nachhaltigeren Unternehmen.”

Jedes Jahr werden weltweit 300 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle produziert. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen schätzen, dass 60 Prozent des seit 1950 produzierten Kunststoffs auf Mülldeponien oder in der Natur geendet ist.2 Es ist zudem erwiesen, dass Kunststoffe, die für den einmaligen Gebrauch entwickelt wurden, negative Auswirkungen auf die biologische Vielfalt und die natürliche Umwelt haben, wenn sie an die falschen Stellen gelangen.

Weitere Informationen zur Velux Nachhaltigkeitsstrategie 2030 finden Sie unter: http://www.velux.com/what-we-do/sustainability/sustainability-strategy

Quelle: Velux