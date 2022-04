60 + 1 Jahr sedda

Das Sortiment erstreckt sich von planbaren Wohnlandschaften, patentierten Schlafsofas, flexiblen Couches, Relax-Sessel mit Funktion, eleganten Essplatzgruppen, bis hin zu komfortablen Boxspring- und Polsterbetten sowie hochwertigen Matratzen. Dabei wird traditionelle Handwerkskunst mit innovativer Technologie in Einklang gesetzt. „Wer Trends setzt, läuft nicht anderen hinterher, sondern lebt seine eigene Philosophie.“, so kann sedda´s Entwicklung zum technologischen Marktführer im Bereich „Polstermöbel zum Sitzen und Schlafen“ zusammengefasst werden. sedda exportiert Polstermöbel und Sofas in die DACH Region sowie nach Italien (Südtirol). Weitere Märkte sind Belgien, Niederlande, Spanien, Russland, Ungarn, Tschechien, Kroatien und Slowenien.

sedda – Wie alles begann …

1961 Hans und Edith Thalermaier gründen im sogenannten „Waag´stöckl“ an der Bahnhofallee 2, Bad Schallerbach am 1.4.1961 das Unternehmen als Handwerksbetrieb (Tapezierer und Bettwarenerzeugung). Bereits 1 Jahr später erfolgt die serienmäßige Fertigung von Polstermöbeln und Garderobewänden. Die originellen Schalensessel und Fellhocker werden Kultobjekte. 1966 zählt man 43 Beschäftigte. 1975 stellt sedda erstmalig individuell gestaltbare Planungsgarnituren vor. Internationale Maßstäbe setzen die Verleihung des österreichischen Qualitätsgütesiegels im Jahre 1978 als erster Polstermöbelhersteller für alle Produkte und 1984 die Verleihung des International Furniture Award in Paris.

1961 der Fellhocker von sedda

Im April 1995 wird die modernste Schaumstoff-Kleberei der europäischen Polstermöbelindustrie eingeweiht. sedda wird erster und bisher einziger europäischer Polstermöbel-Hersteller, der Lösungsmittelklebstoffe vollkommen durch lösemittelfreie Kleber auf Wasserbasis ersetzt.

1966 die IRENE-Kippcouch

1974 – das Werk 1

1980 – die SIESTA-Modulgarnitur

Weitere Meilensteine des Unternehmens

• 1995 Verleihung der staatlichen Auszeichnung „Staatswappen“ durch das Wirtschaftsministerium

• 1996 Abfallmanagement bei sedda erreicht 93% Recyclingquote

• 2001 Verleihung des silbernen Verdienstzeichens der Republik Österreich

• 2004 sedda stellt als erster Polstermöbelhersteller ein CAD-Planungsmodul für 3- dimensionale Raumplanung mit Polstermöbeln auf Basis der MBI Software GRAPHICAL SALES DESIGNER vor

• 2006 Ost-Exportmärkte Kroatien und Slowenien werden erschlossen

• 2009 Dun & Bradstreet bescheinigt dem Unternehmen das erstklassige Rating „2A1“ oder

• „AA1“ mit dem D&B Score 100 (von max. 100 möglichen). Das Unternehmen ist eigenfinanziert.

• 2018 Das Boxspringbett KING erhält im Test des Österr. Qualitätsgütesiegels 91 von 100 Punkten und erreicht somit die Einstufung in die Produktkategorie des höchsten Qualitätsstandards PREMIUM.

• 2022: Die Manufaktur wird erneut mit dem Qualitätsgütesiegel AUSTRIA ausgezeichnet sowie mit dem neuen Gütesiegel MÖBEL für heimische Möbel in höchster Qualität.

sedda heute

sedda fühlt sich dem Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur verpflichtet und legt Wert auf Qualität made in Austria. Die Ökobilanz des Hauses spiegelt den Nachhaltigkeitsgedanken wieder: Recycelbare Materialien, schadstoffarme und lösungsmittelfrei verklebte Schaumstoffe sind die Basis für human-ökologisch gefertigte Polstermöbel. Für die Gestelle werden ausschließlich heimische Massivhölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft verwendet. In der Fertigung werden nur mehr allergieneutrale, ÖKOTEX geprüfte Polstermaterialien verwendet.

Die Designcouch AMADEO

Weitere Informationen finden Sie unter www.sedda.at

Quelle: sedda