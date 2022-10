Velux startet neuen Rundum-Service in Österreich – Von der persönlichen Erstberatung zuhause bis zur Dachfenstermontage

Ab sofort bietet Velux den Velux Rundum-Service für alle Dachfensterprojekte in Österreich an. Für Kund:innen bedeutet der neue Service eine wesentliche organisatorische Erleichterung, da Beratung, Planung und Koordination des Dachfenstereinbaus aus einer Hand passiert.

Nach einem telefonischen Erstgespräch besucht ein/e Velux Tageslichtexpert:in das Zuhause der Interessent:innen und bespricht die weitere Vorgehensweisen

Wer sich im Dachgeschoss mehr Licht und frische Luft wünscht, dem stehen, nach einem unverbindlichen und kostenlosen telefonischen Erstgespräch, die Velux Tageslichtexpert:innen für eine Beratung vor Ort zur Verfügung. Sie klären, unter Berücksichtigung der individuellen Wohnsituation, wie die Vorstellungen und Wünsche der Kund:innen umgesetzt werden können. Eine eigens angefertigte 3D-Visualisierung der Dachräume verschaulicht die mögliche Lösung veranschaulicht und gibt einen Vorgeschmack auf den fertigen Umbau.

Effiziente Umsetzung mit regionalen Handwerkspartner:innen

Von der Planung geht es anschließend in die reibungslose Umsetzung: Der/Die persönliche Fachberater:in vermittelt einen passenden Handwerksbetrieb aus der Region und stimmt die weitere Aufbereitung des Dachfensterprojektes direkt ab. Als letzten Schritt koordinieren die Berater:innen einen passenden Installationstermin für den Einbau, sodass die Kund:innen so schnell wie möglich ihren neugestalteten Wohnraum genießen können.

Der Velux Rundum-Service bietet Unterstützung in der Planung und Umsetzung der Dachfensterprojekte

Der neue Rundum-Service bietet somit auch entscheidende Vorteile für alle Handwerksbetriebe: Partner:innen, die die Projekte umsetzen, sparen sich Ressourcen für die aufwendige Beratung und bekommen durch Velux komplett fertig geplante Aufträge zur effizienten Umsetzung geliefert. Außerdem erspart der Service Handwerkbetrieben und Endkund:innen Aufwand und Energie für Abstimmungen.

„Mit unserem neuen Velux Rundum-Service bieten wir Kund:innen die einfache Planung und Umsetzung ihrer Bauvorhaben aus einer Hand. In Zusammenarbeit mit unseren regionalen Handwerkspartner:innen liefern wir so professionelle Beratung und konkrete Lösungen für jedes individuelle Dachfensterprojekt, um den Wunsch nach mehr Tageslicht und Frischluft so rasch wie möglich zu erfüllen“, so Bernhard Hirschmüller, Geschäftsführer Velux Österreich.

Velux Rundum-Service im Überblick: In fünf einfachen Schritten zum fertigen Dachfensterprojekt

1. Telefonisches Erstgespräch

2. Persönliche Beratung direkt zuhause

3. 3D-Visualisierung der Dachräume

4. Handwerkerauswahl aus dem regionalen Partnernetzwerk

5. Koordination des Installationstermins

Quelle: VELUX