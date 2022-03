Wer kennt es nicht? Überraschungen bei Altuntergründen, wie veraltete PVC- oder Kautschukbeläge. Die Verlegenden stehen in diesen Fällen immer wieder vor großen Herausforderungen. Denn die Verlegung auf bestehenden PVC- & Kautschuk Belägen fordert qualitativ hochwertige Verlegeprodukte sowie Erfahrung und Know-how des Verarbeiters. MAPEI bietet hierfür eine Systemlösung, welche sowohl Zeit als auch Kosten spart.

Das breitgefächerte Sortiment des Bauchemie-Spezialisten MAPEI bietet zahlreiche Systemlösungen für unterschiedlichste Baustellen. Die Vorteile einer Systemlösung liegen auf der Hand. „Sie überzeugen durch ihre zahlreichen Einsatz- und Kombinationsmöglichkeiten und decken somit Anforderungen verschiedenster Bauvorhaben perfekt ab. Die Arbeit wird zudem effizient und kostensparend erledigt – immer im System,“ informiert Mag. Andreas Wolf, Geschäftsführer der MAPEI Austria GmbH.

Für die Verlegung auf PVC- & Kautschuk Belägen muss im ersten Schritt der bestehende Belag mit der standfesten Spachtelmasse Planipatch Xtra sowie der elastifizierenden Kunststoffdispersion Latex Plus vorbereitet werden. Standfeste Spachtelmassen in Verbindung mit Latex-Vergütungen sind leicht zu verarbeiten und haben gleichzeitig eine entkoppelnde Wirkung. Anschließend wird mit Eco Prim T Plus, dem Alleskönner unter den Grundierungen, grundiert und mit der selbstverlaufenden Hybrid-Bodenspachtelmasse Planitex Fast der Untergrund gespachtelt. Als Klebstoff wird der mikrofaserverstärkte Designbelagsklebstoff Ultrabond Eco 4 LVT empfohlen. Mit diesem System steht dem Verlegen von neuem Designbelag nichts mehr im Weg!

Die Systemlösung zur Verlegung auf Altuntergründen garantiert maximale Sicherheit, eine sichere Belagsverlegung durch sehr ebene Oberflächen und eine geringe Aufbauhöhe. Besonders geeignet ist diese Lösung für Altbausanierungen im privaten und gewerblichen Bereich oder bei bewegungsfreudigen Untergründen wie zum Beispiel auf bestehenden Holzdielen.

Informieren Sie sich bei den Experten von MAPEI auf dem Gebiet der Fußbodentechnik und überzeugen Sie sich selbst.

Unter dem Link finden Sie einen passenden Folder auf der Website von MAPEI: https://cdnmedia.mapei.com/docs/librariesprovider15/line-technical-documentation-documents/hinweisblatt-bestehenden-pvc-kautschuk-belag.pdf?sfvrsn=a8753472_4

Weitere Produktinformationen gibt es unter www.mapei.at

Quelle: MAPEI