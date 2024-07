M.O.W. – Verstärktes Angebot in allen Sortimentsbereichen

Auf der Messe können sie sich über Trends informieren, neue Produkte entdecken, Inspirationen und Präsentationsideen sammeln, Kontakte zu leistungsstarken Lieferanten knüpfen und ihr Angebot mit Hilfe von Spezialisten differenzieren. Als zentrale europäische Plattform bietet die M.O.W. den passenden Rahmen für alle stationären und Online-Vertriebsformen. Deshalb jetzt anmelden unter www.mow.de

Die Messemacher der M.O.W.: Projektleiter Maximilian Richter und Messechef Bernd Schäfermeier



Schlafzimmermöbel sind ein unverzichtbarer Sortimentsbestandteil im Möbelhandel. Erholsamer Schlaf ist für die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen von entscheidender Bedeutung. Umso wichtiger ist es, dass die Umgebung, in der wir schlafen, optimal auf unsere Bedürfnisse abgestimmt ist. Ein bequemes Bett, ein funktionaler Kleiderschrank und praktische Nachttische sorgen für ein ruhiges, aufgeräumtes Ambiente, in dem es sich gut schlafen lässt. Mit Wiemann, Breckle, Fey, Staud, Sungarden, LBC, IMC und Adova verfügt die M.O.W. in diesem Sortimentsbereich über langjährige Stammaussteller und ein umfangreiches Angebot an Boxspringbetten und Matratzen. In diesem Jahr wird die Auswahl durch Aussteller wie Hasena, Jutzler, Hilding Anders, Wendre, Lindaro quantitativ und qualitativ erweitert und für alle Vertriebskanäle ausgebaut.

Das Wohnzimmer ist der zentrale Ort in jedem Haus, an dem sich Familie und Freunde zum Entspannen, Feiern und Genießen treffen. Ein bequemes Sofa, ein funktionaler Couchtisch und ein ansprechendes Sideboard sorgen für gemütliche Stunden im Wohnzimmer und tragen zu einem harmonischen Ambiente bei. Auch dieser Sortimentsbereich wird zur M.O.W. 2024 in der Breite ausgebaut, unter anderem mit Anbietern wie ARC, Gwinner, Collection C, Media Craft, Mobello und Sonorous, die neben langjährigen Ausstellern wie Aleal, Priess, MCA, Munari, LC, IMV,

Wojcik und Quadrato für Innovationen sorgen.

Von zentraler Bedeutung ist der umsatzstarke Polstermöbelbereich, der auf der M.O.W. 2024 mit langjährigen Anbietern wie ADA, Benformato, Conform, Easysofa, Ekornes, Furninova, Hjort Knudsen, Home Group, Innovation, Jakobsen, Libro, Primavera, Restyl und Weinrich sowie der Actona Group mit Flexlux, Theca und Sits in großer Vielfalt vertreten ist. Neu in diesem Jahr sind unter anderem Het Anker, DFM, GMP, Divadivani und ABP-MCA, aber auch große asiatische Unternehmen wie HTL, Man Wah und Kuka. Darüber hinaus nutzen einige Polstermöbelspezialisten die M.O.W. 2024 für eine erweiterte Präsentation, wie Maxfurn und Innovation mit einer vergrößerten Fläche und/oder einem neuen Standort innerhalb der Hallen 20/21.

Die Warengruppe Speisen wird durch kompetente Unternehmen wie Gutekunst, Tiado, HQ-Leimholzprofi und Signal verstärkt. Sie erweitern das breite Angebot bekannter Stammlieferanten – wie Akante, Bodahl, Hela und Vierhaus – von SB bis Design und ergänzen die Stil- und Materialvielfalt von Dekor über Massivholz bis hin zu Lack und Glas.



Junges Wohnen, Mitnahme und SB, die traditionell starken Ausstellungsbereiche der M.O.W., werden mit neuen Teilnehmern für innovative Überraschungen sorgen und mit Aktionswaren und pfiffigen Frequenzbringern Konsumanreize setzen. Zu den Neuzugängen zählen Unternehmen wie Manjana, Domator, House Nordic und Tvilum. Actona, MCA, Trendteam, Forte, Mäusbacher, Xonox, Finori, Composad und Unique sind seit Jahren wichtige Anziehungspunkte. Der gesamte Bereich präsentiert sich mit einer neuen Hallenaufteilung und zahlreichen

Standvergrößerungen, weshalb die Erweiterung um die Halle 12 notwendig wurde.

Auch der Produktbereich Baby, Kind, Jugend wächst mit Flexa, Thuka und Little Sky. Zusammen mit den bereits vertretenen Firmen wie Roba, Relita, Belenus und Manis-h ergibt sich ein umfassendes, marktgerechtes und damit stärkeres Angebot als bisher.

Auch in den Segmenten Büro, Klein- und Einzelmöbel, Bad und im Bereich der Fachsortimente präsentieren sich neue attraktive Unternehmen und erweitern damit das Angebot auf der M.O.W. sowohl in der Breite als auch in der Tiefe.

Erstmals sind auch Outdoor-Möbel in Halle 5 vertreten. Für Differenzierung und Exklusivität sorgen viele neue, spannende Spezialisten, die es ermöglichen, das eigene Sortiment zu individualisieren und vom Wettbewerb abzuheben. Die M.O.W. ist immer für eine Entdeckung gut! Durch Standwechsel, Flächenerweiterungen und veränderte Wegeführungen wird die Messe 2024 zudem wieder ein neues, frisches Gesicht erhalten.

Alle Angaben zu den Ausstellern sind nur ein Auszug aus dem Gesamtangebot der über 450 Unternehmen aus gut 40 Nationen. Weitere interessante Namen und Überraschungen folgen in Kürze. Die Vorbereitungen für die M.O.W. vom 22. bis 26. September laufen auf Hochtouren und die Vorfreude bei Veranstaltern und Ausstellern ist groß: „Wir sind zuversichtlich, dass es uns gemeinsam gelingen wird, die Verbraucher wieder verstärkt davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, in die eigenen vier Wände und ein schönes Zuhause zu investieren!“

M.O.W. auf einen Blick:

Termin: 22. bis 26. September 2024.

Öffnungszeiten: Sonntag bis Mittwoch 9-18 Uhr, Donnerstag 9-16 Uhr.

Messezentrum Bad Salzuflen, 17 Hallen, 85.000 qm Ausstellungsfläche.

Anfahrt Zentralparkplatz: Heerserheider Str. 2, 32107 Bad Salzuflen.

Eintritt, Parken, WLAN, Verköstigung in den Messe-Restaurationen und

Shuttle-Service zwischen den Hallen kostenfrei.

40-Jahre-M.O.W.-Party am 24.09.2024 ab 18 Uhr zwischen Halle 19/20.

Zugang nur für Fachbesucher.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.mow.de

Quelle: WAW Gruppe