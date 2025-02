Verstärkung im Vertrieb für ELEKTRA, USA durch Alvin Smith

Seit 06. Januar verstärkt Alvin Smith als Verkaufs- und Vertriebsexperte die US-amerikanische Tochtergesellschaft von ELEKTRA in Wilmington, North Carolina. Als Senior National Sales Manager betreut er Möbelhersteller und Ladenbauer in der Region, die einen hohen Bedarf an intelligenten und zuverlässigen Beleuchtungssystemen haben.

Alvin Smith bringt aus seinen Tätigkeiten bei der Wurth Wood Group und unterschiedlichen Unternehmen von Home Depot ein umfassendes Fachwissen und viel Erfahrung in leitenden Positionen mit. „Wir freuen uns sehr, dass Alvin unser Team verstärkt“, sagt Ashleigh Lawson, Vertriebsleiterin von ELEKTRA USA. „Er hat strategische Visionen und ist ein absoluter Profi, wenn es darum geht, komplexe Vertriebsnetze und Verkaufsprozesse zu steuern.“

Mehr Informationen unter: www.elektra.de

Quelle: ELEKTRA/Foto: privat