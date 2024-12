Vierte Adventwoche frequenzstärkste des gesamten Jahres. Kundenandrang Adventsamstag rund 20% über Vorjahr.

Laut einer aktuellen Blitzumfrage des Handelsverbandes war diese Einkaufswoche die bisher frequenzstärkste des gesamten Jahres.

„Für den heutigen vierten Adventsamstag gehen wir von Plus 20 Prozent Kundenfrequenz im Vergleich zum Vorjahr aus. Heute waren die Parkplätze der Shoppingcenter und Fachmarktzentren bereits seit dem frühen Vormittag prall gefüllt. Die großen Einkaufsstraßen in Wien, Graz und Linz profitierten wiederum vom guten Wetter. Viele kleinere Orte punkteten durch Weihnachtsmärkte, die auch zu mehr Käufen im Handel führten“, bestätigt Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes.

Branchenvergleich: Mode-, Buch-, Drogerie-, Tierbedarf- und Spielzeughändler punkten im Endspurt

„Was die Umsätze betrifft gab es unter der Woche teilweise eine kleine Atempause, aber zum Wochenende hin hat’s wieder stark angezogen. Heute war nicht nur die Frequenz erstklassig, auch die Kauflust war sehr zufriedenstellend. Der stationäre Handel verzeichnete sogar leicht höhere Umsätze als am starken dritten Adventsamstag“, so Will.

Im Branchenvergleich berichten insb. die Mode-, Buch-, Drogerie-, Tierbedarf- und Spielzeughändler von einer starken Nachfrage.

Last-Minute-Shopping: „Am 23. und 24.12. geht die Post ab!“

„Optimistisch stimmt uns auch, dass wir kommende Woche mit dem 23. und 24. Dezember noch 1,5 Verkaufstage vor Weihnachten haben. Im Lebensmittelhandel ist der 23.12. traditionell der umsatzstärkste Tag des Jahres. Da geht die Post ab“, erklärt Handelssprecher Rainer Will.

Für den Onlinehandel geht sich diese Woche die Zustellung vielfach nicht mehr aus, daher punktet der stationäre Handel umso mehr bei den Menschen. Fernostplattformen sind hingegen fern abgeschlagen im Weihnachtsgeschäft.

Durch das hohe Gutscheinaufkommen rechnet der Handelsverband zwischen 24. und 31.12. mit einem Umsatzanteil am Weihnachtsgeschäft von rund 10%.